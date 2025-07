Papežev telegram za žrtve strmoglavljenja letala na šolo v Daki v Bangladešu

Sveti oče Leon XIV. je v torek, 22. julija 2025, poslal sožalni telegram za žrtve strmoglavljenega letala vojaških letalskih sil na šolo v Daki v Bangladešu, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin.

Vatican News

Njegova svetost papež Leon XIV. je z globoko žalostjo izvedel za izgubo življenj, ki jo je povzročilo strmoglavljenje letala vojaških letalskih sil v Daki, v kateri so bili udeleženi učenci šole in kolidža Milestone, in pokojne zaupa usmiljeni ljubezni Vsemogočnega.

V molitvi, da bi njihove družine in prijatelji našli tolažbo v žalosti ter za ozdravitev in tolažbo poškodovanih, sveti oče prosi božji blagoslov miru in moči za vso šolsko skupnost in vse, ki jih je prizadela ta tragedija.

Kardinal Pietro Parolin

Državni tajnik