Papež se spominja kardinala Andréa Vingt-Troisa: Dobri in prizadevni pastir

Sveti oče je pariškemu nadškofu msgr. Laurentu Ulrichu poslal sožalni telegram ob smrti njegovega predhodnika kardinala Andréa Vingt-Troisa.

Vatican News

Papež izraža svojo duhovno bližino in povezanost v molitvi ob tej boleči izgubi. Posebej se obrača »na družino pokojnika in njegove drage, na zdravstveno osebje v Domu Marija-Terezija, ki ga je podpiralo v preizkušnji bolezni, pa tudi na duhovnike in vernike pariške nadškofije«, ki jo je kot dobri in prizadevni pastir vodil 12 let. Sveti oče moli, naj vstali Gospod kardinala, ki se je »razdajal v pastoralnem služenju ter bil v zadnjih dneh na svojem telesu sodeležen Kristusovega križa, sedaj sprejme v svoj dom počitka, miru in svetlobe«. Papež prav tako prosi, naj pokojnemu božji Učitelj podeli plačilo, ki ga je obljubil zvestim upraviteljem, ter kot znamenje tolažbe vsem podeljuje apostolski blagoslov.