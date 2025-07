Papežev sožalni telegram za žrtve požara v Iraku

Sveti oče je ob novici o požaru, ki je izbruhnil v nakupovalnem središču v iraškem mestu Kut ter terjal več kot 60 žrtev, poslal sožalni telegram.

Vatican News

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, papež izraža svojo duhovno bližino »vsem, ki jih je prizadela ta nesreča, posebej ranjenim osebam in žalujočim družinam. Duše umrlih izroča ljubečemu usmiljenju Vsemogočnega in moli za reševalce in za tiste, ki še naprej nudijo pomoč«. Nad vse kliče »božji blagoslov moči, tolažbe in miru«.

Požar v mestu Kut, ki se nahaja približno 160 km jugovzhodno od Bagdada, je v sredo zvečer izbruhnil v nakupovalnem centru Hyper Mall. Po podatkih notranjega ministrstva je umrlo 61 ljudi, večinoma zaradi zadušitve z gostim dimom. Ministrstvo je sporočilo, da je bilo med njimi 14 zoglenelih trupel, ki jih niso uspeli takoj identificirati. Vzroki požara še niso znani. V pokrajini so razglasili tridnevno žalovanje, lokalne oblasti pa so napovedale, da bodo vložile tožbo proti lastniku stavbe in nakupovalnega središča, ki je bilo odprto le nekaj dni pred tem in naj ne bi imelo zadostnega števila varnostnih izhodov, gasilnih aparatov in drugih naprav za nujne primere.