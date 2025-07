Papežev poziv za Gazo: takojšnje premirje. Dialog in mir v regiji

V telegramu, ki ga je v četrtek, 17. julija 2025, podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, je Leon XIV. izrazil svojo »globoko žalost« zaradi današnjega napada na župnijo Svete Družine. Papež je župniku Romanelliju, ki je bil v napadu ranjen, zagotovil svojo duhovno bližino in molitve za celotno župnijsko skupnost. Nato je ponovil svoj poziv k »takojšnjemu premirju« v Gazi in izrazil globoko upanje na »trajni mir«.

Vatican news

Njegova svetost papež Leon XIV. je z globoko žalostjo izvedel za izgubo življenj in poškodbe, ki jih je povzročil vojaški napad na katoliško cerkev Svete Družine v Gazi, in župniku, očetu Gabrielu Romanelliju, ter celotni župnijski skupnosti zagotavlja svojo duhovno bližino. Sveti oče zaupa duše pokojnih ljubečemu usmiljenju Vsemogočnega Boga in moli za tolažbo žalujočih ter za ozdravitev ranjenih. Njegova svetost ponovno poziva k takojšnji prekinitvi ognja in izraža globoko upanje na dialog, spravo in trajen mir v regiji.