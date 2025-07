VIDEO Papežev molitveni namen za avgust 2025: Za medsebojno sobivanje

Papež Leon XIV. nas v molitvenem namenu za mesec avgust 2025 vabi k molitvi, da družbe, kjer se sobivanje zdi težje, ne bi podlegle skušnjavi konfrontacije iz etničnih, političnih, verskih ali ideoloških razlogov.

Leon XIV.

Molimo, da družbe, kjer se sobivanje zdi težje, ne bi podlegle skušnjavi konfrontacije iz etničnih, političnih, verskih ali ideoloških razlogov.

---

Papežev molitveni namen

Za medsebojno sobivanje

---

Jezus, Gospod naše zgodovine, zvesti prijatelj in živa navzočnost, ki se nikoli ne naveličaš prihajati nam naproti, tukaj smo in potrebujemo tvoj mir.

Živimo v času strahu in razdeljenosti. Včasih se obnašamo, kot bi bili sami in gradimo zidove, ki nas ločujejo od drugih, pri tem pa pozabljamo, da smo bratje in sestre.

Pošlji svojega Duha, Gospod, da ponovno vžge v nas željo, da bi razumeli drug drugega, se poslušali in skupaj živeli v spoštovanju ter sočutju. Daj nam pogum, da bomo iskali poti dialoga, da bomo odgovorili na spore z dejanji bratstva, da bomo odprli svoja srca drugim brez strahu zaradi razlik.

Napravi nas za graditelje mostov, da bomo sposobni preseči meje in ideologije, da bomo sposobni gledati na druge z očmi srca ter da bomo prepoznali v vsaki osebi nedotakljivo dostojanstvo.

Pomagaj nam ustvarjati prostore, kjer bo lahko cvetelo upanje, kjer različnost ne bo grožnja, temveč bogastvo, ki nas napravlja bolj človeške. Amen.