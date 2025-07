Papež zapustil Castel Gandolfo: Glas Cerkve je pomemben, vztrajati pri človekovem dostojanstvu

Sveti oče Leon XIV. je včeraj, 22. julija, zvečer zapustil Castel Gandolfo, kjer je preživel dobra dva tedna, in se vrnil nazaj v Vatikan. Tik pred odhodom je pred Vilo Barberini odgovoril na nekaj novinarskih vprašanj, ki so se nanašala na sedanje mednarodne razmere.

Dejal je, da je »glas Cerkve še vedno pomemben« in da si je treba še naprej prizadevati za pospeševanje miru. »Vse je treba spodbujati, da odložijo orožje, da se opusti tudi celotno trgovino, ki je v ozadju vsake vojne,« je zatrdil papež.

Glede možnosti obiska krajev trpljenja, kot je na primer Gaza, je dejal, da obstaja veliko krajev, kamor bi se osebno rad podal, vendar pa to »ni nujno formula za iskanje odgovora«. »Zaradi trgovine z orožjem ljudje velikokrat postanejo zgolj orodja brez vrednosti,« je izpostavil in dodal, da »je treba vedno znova vztrajati pri dostojanstvu vsakega človeka, kristjana, muslimana, pripadnika vsake religije. Vsi smo Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi, in zato je treba nadaljevati s tem prizadevanjem.«