Papež vietnamskim katehistom: Bodite živa znamenja Božje ljubezni

Mineva 400 let od rojstva prvega vietnamskega mučenca, blaženega Andreja Phu Yena. Danes velja za zavetnika vietnamskih katehistov in prav na njih se je papež Leon XIV. obrnil z video sporočilom ter jim dejal, da jih Cerkev pošilja, da bi bili »živa znamenja Božje ljubezni« in »ponižni služabniki, polni misijonarske gorečnosti«: »Cerkev se vas veseli in vas spodbuja, da z veseljem hodite v tem plemenitem poslanstvu.«

Ob 400. obletnici rojstva blaženega Andreja Phu Yena je v kapeli Marijinega oznanjenja Radia Vatikan potekala molitvena ura, ob koncu katere se je predvajalo video sporočilo papeža Leona XIV.. Neposredni prenos dogodka je bil zagotovljen na You Tubu, prek Zooma pa se je povezalo tristo vietnamskih vernikov z vsega sveta, med njimi tudi sajgonski nadškof Joseph Nguyen Nang. V kapeli Radia Vatikan so bili prisotni novinarji vietnamskega uredništva, tajnik Vietnamske škofovske konference in več vietnamskih vernikov.

Molitev v kapeli Marijinega oznanjenja Radia Vatikan. Izpostavljena je bila tudi relikvija bl. Andreja Phu Yena.

Da bi z neomajno vero klicali Jezusovo ime

Sveti oče v video sporočilu spomni na življenjsko pot Andreja Phu Yena, o kateri – kot pravi, je pomembno razmisliti. »Rojen leta 1625 je postal neprecenljiv pomočnik jezuitskih misijonarjev, ki so po njegovem krstu prinesli evangelij v Vietnam. Papež Frančišek nas je v Christus Vivit spomnil, da so Andreja “zaradi vere zaprli in ker se ji ni hotel odreči, so ga umorili. Umrl je z besedo: 'Jezus.'” (papež Frančišek, Kristus živi, 54). Andrej je s tem, da je dal svoje življenje pri komaj 19 letih, odgovoril na Kristusov klic, naj našemu Gospodu vrne “ljubezen za ljubezen”. Njegovo junaško pričevanje mu je prislužilo naziv prvega vietnamskega mučenca, sveti Janez Pavel II. pa ga je leta 2000 razglasil za blaženega. Danes zavetnika katehistov prosimo, naj posreduje za nas, da bi tako kot on z neomajno vero klicali Jezusovo ime, tudi ko se znajdemo v težavah.«

Katehisti kot temeljni del župnijskega življenja

»V Vietnamu je Cerkev polna predanih katehistov – laikov in laikinj, večina mladih – ki vsak teden otroke in mladostnike učijo vero,« pove papež in izpostavi, da je v državi in zunaj nje več kot 64.000 katehistov. »Ta obsežna skupina verskih vzgojiteljev je temeljni del župnijskega življenja. Hvaležen sem za vašo velikodušnost, vsakega posebej. Nikoli ne podcenjujte tega daru, ki ste vi: s svojim poučevanjem in zgledom otroke in mlade pritegujete v prijateljstvo z Jezusom. Cerkev vas je poslala, da bi bili živa znamenja Božje ljubezni: ponižni služabniki, kot je bil blaženi Andrej, polni misijonarske gorečnosti. Cerkev se vas veseli in vas spodbuja, da z veseljem hodite v tem plemenitem poslanstvu.«

Krščansko življenje ni nikoli osamljeno prizadevanje

Sveti oče spomni, da je blaženi Andrej v zaporu spodbujal svoje tovariše kristjane, naj ostanejo neomajni v svoji veri, in jih prosil, naj molijo zanj, da bi ostal zvest do konca. »Ta globok trenutek nas spominja, da krščansko življenje, še posebej katehetsko služenje, ni nikoli osamljeno prizadevanje: mi učimo in naša skupnost moli; mi pričujemo in Kristusovo telo nas podpira v preizkušnjah. Ta edinost molitve in služenja izpostavlja edinost Cerkve in mir, ki nam ga daje Kristus.«

Vietnamski katehisti so se z dogodkom v Vatikanu povezali prek spleta.

Ljubezen do družine in domovine

»Poleg tega je vaše poslanstvo globoko zakoreninjeno v trdni družinski in kulturni dediščini,« nadaljuje Leon XIV. in doda, da jim je papež Frančišek že govoril o besedi »dom« in vsem, kar ta pomeni (prim. papež Frančišek, video sporočilo mladim Vietnamcem, 2019). »Ohranite živo ljubezen do svoje družine in domovine. Ti zakladi kulture in vere so vam bili posredovani – še posebej junaška vera vaših staršev in starih staršev, ki so, tako kot blaženi Andrej, pričevali v trpljenju in vas učili zaupati v Boga. Vaše korenine in tradicije so Božji darovi; naj vas napolnijo z zaupanjem in veseljem, ko delite vero z drugimi.«

Jubilej mladih v Rimu

Sveti oče spomni, da bo čez nekaj dni v Rimu Cerkev obhajala jubilej mladih kot del jubileja upanja. »V srcu vsakega človeka živi upanje kot želja in pričakovanje dobrega (Bula Upanje ne osramoti, 1). Dopustite, naj vas to upanje spodbuja v vašem služenju. Vabim vas, da se v duhu pridružite mladim romarjem v Rimu in vsem bratom in sestram v Vietnamu. Delite z njimi veselo zaupanje, da Kristus živi in želi, da tudi ti živiš (prim. papež Frančišek, Christus vivit, 1)

Bog vas ljubi in za Cerkev ste dragoceni

Papež ob koncu video sporočila vietnamske katehiste spodbuja: »Bog vas ljubi in za njegovo Cerkev ste dragoceni. Naj vas s svojim zgledom vodi blaženi Andrej Phu Yen. Naj vas spremlja Blažena Devica Marija, Mati Cerkve in Mati upanja. In naj blagoslov Vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vse vas in z vami ostane za vedno. Amen.«