Papež v Borgu Laudato si’: Ekološka kriza terja kontemplativen pogled

Sveti oče, ki je v teh dneh na poletnem oddihu v Castel Gandolfu, je v sredo, 9. julija 2025, v tamkajšnjem Borgu Laudato si’, v t.i. »Marijinem vrtu« daroval sveto mašo za varovanje stvarstva. Prvič je bil uporabljen nov mašni obrazec z berili, evangelijem in s prošnjami, ki je bil predstavljen 3. julija 2025 na Tiskovnem uradu Svetega sedeža.

Vatican News

Papež Leon XIV. je na začetku svete maše navzoče povabil, da bi se v lepoti »naravne katedrale« zahvalili Gospodu, saj to pomeni tudi beseda »evharistija«. Sam je izrazil zahvalo številnim osebam, ki so sodelovali pri nastanku novega mašnega obrazca za varovanje stvarstva ter pri pripravi bogoslužja. »Kot veste, bogoslužje predstavlja življenje in vi ste življenje tega centra Laudato si'. V tem trenutku, ob tej priložnosti bi se vam rad zahvalil za vse, kar delate po čudovitem navdihu papeža Frančiška, ki je podaril ta majhen del, te vrtove, te prostore prav za nadaljevanje tako pomembnega poslanstva glede vsega, kar vemo deset let po izidu okrožnice Laudato si': potreba, da skrbimo za stvarstvo, skupni dom.

Tukaj je kot v starodavnih cerkvah prvih stoletij, ki so imele krstilnico, skozi katero je bilo treba iti preden se je vstopilo v cerkev. Simbol prehoda skozi vodo, da bi bili vsi očiščeni svojih grehov, slabosti in bi tako lahko vstopili v veliko skrivnost Cerkve, je nekaj, kar živimo tudi danes. Na začetku maše smo molili za spreobrnjenje, za naše spreobrnjenje. Rad bi dodal, da moramo moliti za spreobrnjenje številnih ljudi, znotraj in zunaj Cerkve, ki se še vedno ne zavedajo nujnosti skrbi za skupni dom.

Mnoge naravne nesreče, ki jih še vedno vidimo v svetu, skoraj vsak dan, so deloma tudi posledica človekovega pretiravanja, njegovega načina življenja. Zato se moramo vprašati, če tudi sami živimo to spreobrnjenje: zelo ga potrebujemo!«

(@Vatican Media)

Sveti oče je zatem navzočim dejal, da skupaj obhajajo domačen in veder trenutek, »čeprav v svetu, ki gori tako zaradi globalnega segrevanja kot zaradi oboroženih spopadov, zato je sporočilo papeža Frančiška v okrožnicah Laudato si’ in Fratelli tutti tako aktualno. Strah učencev v nevihti je strah velikega dela človeštva. Vendar pa v srcu jubileja izpovedujemo: upanje obstaja! Srečali smo ga v Jezusu, Zveličarju sveta. On še vedno suvereno pomiri vihar. Njegova moč ne ruši, ampak ustvarja; ne uničuje, ampak daje bivanje, daje novo življenje. In vprašamo se: "Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?" (Mt 8,27).

Začudenje, ki ga izraža to vprašanje, je prvi korak, ki nam pomaga izstopiti iz strahu. Okoli Galilejskega jezera je Jezus živel in molil. Tam je poklical svoje prve učence na krajih, kjer so živeli in delali. Prilike, s katerimi je oznanjal Božje kraljestvo, razodevajo globoko vez s tisto zemljo in s tistimi vodami, z ritmom letnih časov in življenjem bitij. Papež Frančišek je zapisal: "Govorimo o drži srca, ki vse živi v spokojni pozornosti. To pomeni, da se vsakomur posveti scela, ne da bi mislil na to, kar pride pozneje; ki živi vsak trenutek kot božji dar, ki ga je potrebno živeti v polnosti. Jezus nas je učil te drže" (Papež Frančišek, Okrožnica Laudato si’, 226).

Evangelist Matej opisuje vihar kot "pretres zemlje" (seismos): isti izraz bo uporabil za potres v trenutku Jezusove smrti in ob zori njegovega vstajenja. Nad ta pretres se Kristus dvigne, stoji pokonci: že tukaj nam evangelij omogoča, da opazimo Vstalega, ki je navzoč v naši na glavo obrnjeni zgodovin. Jezus zapreti vetru in morju, to pa razodene njegovo moč življenja in zveličanja, ki presega tiste sile, spričo katerih se bitja čutijo izgubljena.«

(@Vatican Media)

»Ponovno se torej vprašajmo: "Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?" (Mt 8,27). Zdi se, da hvalnica iz Pisma Kološanom, ki smo ji prisluhnili, odgovori prav na to vprašanje: "On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji" (Kol 1,15-16). Njegovi učenci tisti dan, ko so bili na milost in nemilost prepuščeni viharju, v primežu strahu, še niso mogli izpovedati tega spoznanja glede Jezusa. Mi pa lahko danes v veri, ki nam je bila posredovana, nadaljujemo: "On je tudi glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, da je postal prvi med vsemi stvarmi." (v. 18). To so besede, ki nas zavezujejo skozi zgodovino, ki iz nas delajo živo telo; telo, katerega glava je Kristus. Naše poslanstvo, da skrbimo za stvarstvo, da mu prinašamo mir in spravo, je tudi njegovo poslanstvo: poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod. Mi prisluhnimo kriku zemlje in ubogih, saj je ta krik dosegel Božje srce. Naše ogorčenje je njegovo ogorčenje, naše delo je njegovo delo.

V zvezi s tem nas navdihuje psalmistova pesem: "Glas Gospodov je nad vodami, Bog veličastva zagrmi, Gospod je nad silnimi vodami. Glas Gospodov je v moči, glas Gospodov je v sijaju" (Ps 29,3-4). Ta glas zavezuje Cerkev k preroštvu, tudi kadar terja drznost, da bi se zoperstavili uničujoči moči vladarjev tega sveta. Neuničljiva zaveza med Stvarnikom in ustvarjeninami namreč mobilizira naše misli in prizadevanja, da bi se zlo spremenilo v dobro, krivica v pravico, pohlep v občestvo.

En Bog je z neskončno ljubeznijo ustvaril vse stvari in nam podaril življenje: zato sveti Frančišek Asiški ustvarjenine imenuje brat, sestra, mati. Samo kontemplativni pogled lahko spremeni naš odnos do ustvarjenih stvari in nam pomaga izstopiti iz ekološke krize, katere vzrok je prekinitev odnosov z Bogom, z bližnjim in z zemljo zaradi greha (prim. papež Frančišek, Okrožnica Laudato si', 66).

Predragi bratje in sestre, Borgo Laudato si', kjer se nahajamo, želi biti po intuiciji papeža Frančiška "delavnica", v kateri bi živeli v sožitju s stvarstvom, ki je za nas ozdravljenje in sprava, ter razvijali nove in učinkovite načine skrbi za naravo, ki nam je zaupana. Vam, ki se posvečate uresničevanju tega projekta, zato zagotavljam svojo molitev in spodbudo.

Evharistija, ki jo obhajamo, daje našemu delu smisel in ga podpira. Kot je zapisal papež Frančišek, namreč stvarstvo v evharistiji doseže "svoj vrhunec. Milost, ki se navadno izraža prek čutov, se čudovito razodene v samem Bogu, ki je postal človek, da bi se dal v jed svoji ustvarjenini. Na vrhuncu učlovečenja se je hotel Gospod po koščku snovi povezati z našo notranjostjo. Ne od zgoraj, temveč od znotraj, da bi Ga mogli srečati v tem našem svetu" (papež Frančišek, Okrožnica Laudato si', 236). S tega kraja želim zato zaključiti te misli ter vam izročiti besede, s katerimi sveti Avguštin na zadnjih straneh svojih Izpovedi poveže ustvarjene stvari in človeka v hvalnico stvarstva: o Gospod, "hvalijo te tvoja dela, da te ljubimo, in ljubimo te, da te hvalijo tvoja dela" (sv. Avguštin, Izpovedi, XIII, 33). Naj bo to harmonija, ki jo širimo v svetu.«