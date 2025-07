Papež srečal otroke, ki se v Vatikanu udeležujejo poletnega tabora in okoli 300 ukrajinskih otrok

V četrtek, 3. julija 2025, malo pred 12. uro, ob koncu avdienc, se je papež Leon XIV. srečal s približno 310 otroki in mladimi, ki sodelujejo v poletnem taboru »Poletje otrok v Vatikanu« v dvorani Pavla VI. Malo po 11. uri se jim je pridružilo še 300 otrok in mladih iz Ukrajine, ki jih čez poletje gosti italijanska Karitas.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Potem ko so ga sprejeli voditelji poletnega tabora, se je papež začel pogovarjati z otroki, in odgovoril na nekaj vprašanj. Papež Leon je govoril o svojem otroštvu, o obiskovanju maše, kjer je srečal druge otroke, druge prijatelje, predvsem pa o kraju, kjer je srečal »svojega najboljšega prijatelja Jezusa«.

Govoril je o raznolikosti in gostoljubnosti, najprej je ukrajinskim otrokom namenil nekaj besed dobrodošlice v angleščini in dodal, da je »pomembno spoštovati drug drugega, se ne ustavljati pri razlikah, ampak graditi mostove, prijateljstvo. Vsi smo lahko prijatelji, bratje, sestre«. In ko je odgovarjal na vprašanje o vojni, je pojasnil, kako se je treba že kot otroci naučiti biti graditelji miru in prijateljstva, ne vstopati v vojno in boj, nikoli ne spodbujati sovraštva in zavisti: »Jezus nas vse kliče, naj bomo prijatelji,« ker je pomembno, »da se že od otroštva učimo medsebojnega spoštovanja, da v drugem vidimo nekoga, kot sem jaz.«

Otroci in mladi so papežu prinesli darila, nekaj predmetov, ki so jih izdelali med poletnim taborom, in pripomočke s poletnega tabora ter risbe in dela ukrajinskih otrok in mladih.

Na koncu, po skupnih fotografiranjih, je papež Leon vse povabil k skupni molitvi Zdrava Marija in blagoslovil prisotne.