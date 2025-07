Papež sindikatom: Spodbujati miroljubne družbe v službi človeškega razvoja

Sveti oče je udeležencem 20. narodnega kongresa Italijanske konfederacije sindikatov delavcev, ki od 16. do 19. julija 2025 poteka v Rimu na temo »Pogum soudeležbe«, poslal sporočilo.

Vatican News

Papež: Spodbujati bolj človeško ureditev družbenih odnosov

V pismu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na generalno tajnico Danielo Fumarola, papež poudari, da je potrebno »spodbujati bolj človeško ureditev družbenih odnosov ter miroljubne in pravične družbe, ki bodo v službi celostnega človeškega razvoja in v blagor človeške družine«. Po njegovih besedah kongres predstavlja pomenljivo fazo v dejavnosti sindikatov, zato je izrazil upanje, da bo ta »pomemben simpozij vzbudil obnovljeno prizadevanje za spodbujanje in ozaveščanje vseh glede družbenih odgovornosti«.

Udeležence kongresa sveti oče prav tako spomni, da »ne smemo nikoli izgubiti izpred oči skupnega cilja, da prispevamo k "tranquillitas ordinis" – mirnosti reda, kot je rekel sveti Avguštin v De Civitate Dei«.

Mattarella: Svoboda in demokracija potrebujeta delavce

Fumarola je prejela tudi sporočilo italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, ki je zapisal, da »svoboda in demokracija v Italiji in Evropi potrebujeta soudeležbo delavcev«. Temo kongresa »Pogum soudeležbe« je označil za »pozitivno znamenje« in »prispevek k družbenemu in političnemu soočenju«. Spomnil je na zgodovinsko vlogo sindikatov pri izgradnji evropskega družbenega modela, ki je po njegovih besedah »referenčna točka za pravice vseh delavcev na svetu«. Prav tako je opozoril, da je »dejanskost pravice do dela in plačila, potrebnega za svoboden in dostojanstven obstoj«, gonilo napredka in civilizacije.