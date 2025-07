Papež se spominja kard. Drija: Velikodušen pastir, ki je svoje življenje posvetil Bogu

Sveti oče je ob smrti 98-letnega kardinala Luisa Pascuala Drija OFMCap nadškofu Buenos Airesa msgr. Jorgeju Ignaciu Garcia Cuervi poslal sožalni telegram. V njem se med drugim spominja pričevanja življenja in vere patra kapucina, s katerim je bil papež Frančišek globoko povezan.

V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Leon XIV. izreka globoko sožalje buenosaireškemu nadškofu, »članom kapucinske skupnosti, sorodnikom pokojnika, duhovnikom, redovnim skupnostim ter vernikom te ljubljene nadškofije«.

Kardinala se spominja kot »velikodušnega Pastirja, ki ga je papež Frančišek zelo cenil in ki je mnogo let služil Bogu ter Cerkvi kot spovednik in duhovni voditelj«. Sveti oče zagotavlja svojo molitev za »večni pokoj preminulega kardinala« ter Gospoda prosi, naj mu podeli »krono neminljive slave«.