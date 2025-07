Papež pri katehezi: Ne se osamiti, odpreti se življenju, naučiti se komunicirati

Na Trgu svetega Petra je danes, 30. julija, dopoldne po nekaj tedenskem premoru ponovno potekala splošna avdienca s papežem Leonom XIV.. Udeležili so se je pretežno mladi, ki so v Rim prišli na jubilej, namenjen prav njim. Sveti oče jim je namenil pozdrave ob koncu splošne avdience, pri katehezi pa povabil k molitvi, da bi Gospod ozdravil naš način komuniciranja, ne le da bi bili učinkovitejši, ampak tudi, da s svojimi besedami ne bi prizadeli drugih.

Kateheza je slonela na evangeljskem prizoru, ko Jezus ozdravi gluhonemega človeka, in bila zadnja v sklopu katehez o Jezusovem javnem delovanju, njegovih srečanjih, prilikah in ozdravljenjih. Kot poroča Markov evangelij, je Jezus gluhega človeka, ki je težko govoril, vzel na sámo in ga ozdravil s svojimi besedami in dotikom.

Papež Leon XIV. je dejal, da se v današnji hiperpovezani družbi mnogi ljudje osamijo in zdi se, da so izgubili sposobnost komunikacije, morda zato, ker so se pogosto počutili nerazumljene. Jezus pa je tisti, ki ozdravlja in govori tudi nam: »Odpri se temu svetu, ki te straši! Odpri se odnosom, ki so te razočarali! Odpri se življenju, s katerim si se odpovedal soočiti!« Zapiranje vase ni nikoli rešitev.

Sveti oče je povabil k molitvi za Cerkev, naj nikoli ne zanemari svoje naloge, da ljudi vodi k Jezusu, da bodo slišali njegovo Besedo in bodo z njo ozdravljeni ter bodo tako postali nosilci njegovega sporočila odrešenja.

Svetopisemski odlomek: Mr 7,32-37

Tedaj so [Jezusu] privedli gluhega, ki je težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je na sámo, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!«, to je: »Odpri se!« In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne pravijo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

Cikel katehez: Jubilej 2025. Jezus Kristus, naše upanje

Dragi bratje in sestre,

s to katehezo zaključujemo to našo pot skozi Jezusovo javno življenje, sestavljeno iz srečanj, prilik in ozdravljenj.

Tudi ta čas, ki ga sedaj živimo, potrebuje ozdravljenje. Naš svet je prežet z ozračjem nasilja in sovraštva, ki spodkopava človekovo dostojanstvo. Živimo v družbi, ki zboleva za »bulimijo« povezav na družbenih omrežjih: smo hiperpovezani, bombardirani s podobami, včasih tudi lažnimi ali popačenimi. Preplavljeni smo z mnogimi sporočili, ki v nas vzbujajo vihar nasprotujočih si čustev.

V takšnem scenariju se v nas lahko porodi želja, da bi vse odklopili. Morda celo pridemo tako daleč, da raje ne bi več slišali ničesar. Celo naše besede so lahko napačno razumljene in morda smo v skušnjavi, da se zapremo v tišino, v pomanjkanje komunikacije, kjer ne glede na to, kako smo si blizu, si ne zmoremo več povedati najpreprostejših in najglobljih stvari.

V zvezi s tem bi se danes rad osredotočil na besedilo iz Markovega evangelija, ki nam predstavlja človeka, ki ne govori in ne sliši (glej Mr 7,31-37). Tako kot bi se lahko zgodilo nam danes, se je ta človek morda odločil, da ne bo več govoril, ker se je počutil nerazumljenega, in da bo utišal svoj glas, ker ga je to, kar je slišal, razočaralo in prizadelo. Pravzaprav ni on tisti, ki gre k Jezusu, da bi bil ozdravljen, ampak ga pripeljejo drugi. Lahko bi pomislili, da tiste, ki ga privedejo k Učitelju, skrbi njegova osamljenost. Vendar pa je krščanska skupnost v teh ljudeh videla tudi podobo Cerkve, ki vsakega človeka spremlja k Jezusu, da bi slišal njegovo besedo. Dogodek se odvija na poganskem ozemlju; smo torej v okolju, kjer drugi glasovi poskušajo preglasiti Božji glas.

Jezusovo vedenje se sprva morda zdi nenavadno, saj tega človeka vzame na sámo in ga odpelje stran od množice (prim. Mr 7,33a). Zdi se, da s tem poudari njegovo osamljenost. A če bolje pogledamo, bomo razumeli, kaj se skriva za molkom in zaprtostjo tega človeka, kot da bi Jezus dojel njegovo potrebo po intimnosti in bližini.

Jezus mu najprej ponudi tiho bližino z gestami, ki govorijo o globokem srečanju: dotakne se ušes in jezika tega moža. Jezus ne uporabi veliko besed; reče edino, kar v tem trenutku potrebuje: »Odpri se!« Marko besedo effatá navaja v aramejščini, da bi lahko »v živo« slišali njen zvok in dih. Ta preprosta in lepa beseda vsebuje povabilo, ki ga Jezus naslovi na tega moža, ki je nehal poslušati in govoriti. Kot da bi mu Jezus rekel: »Odpri se temu svetu, ki te straši! Odpri se odnosom, ki so te razočarali! Odpri se življenju, s katerim si se prenehal soočiti!« Zapiranje vase pravzaprav ni nikoli rešitev.

Po srečanju z Jezusom ta človek ne le ponovno spregovori, ampak to stori »pravilno«. Zdi se, da nam ta prislov, ki ga je vstavil evangelist, želi povedati nekaj več o razlogih za njegovo tišino. Morda je ta človek nehal govoriti, ker se mu je zdelo, da govori stvari na napačen način, morda se ni počutil primernega. Vsi imamo izkušnjo, da nas je kdo narobe razumel ali pa nas ni razumel. Vsi moramo prositi Gospoda, naj ozdravi naš način komuniciranja, ne le da bi bili učinkovitejši, ampak tudi, da s svojimi besedami ne bi prizadeli drugih.

Vrnitev k pravilnemu govorjenju je začetek poti in ne še njen konec. Pravzaprav Jezus temu človeku prepove, da bi pripovedoval, kaj se mu je zgodilo. Da bi resnično spoznali Jezusa, moramo najprej opraviti neko pot, moramo biti z Njim in tudi hoditi skozi njegovo trpljenje. Ko ga bomo videli ponižanega in trpečega, ko bomo izkusili odrešujočo moč njegovega križa, potem bomo lahko rekli, da smo ga resnično spoznali. Do tega, da postanemo Jezusovi učenci, ne obstajajo bližnjice.

Dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda, da bi se naučili iskrene in preudarne komunikacije. Molimo za vse tiste, ki so jih prizadele besede drugih. Molimo za Cerkev, naj nikoli ne zanemari svoje naloge, da ljudi vodi k Jezusu, da bodo slišali njegovo Besedo in bodo z njo ozdravljeni ter bodo tako postali nosilci njegovega sporočila odrešenja.