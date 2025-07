Papež poimensko moli za tri žrtve četrtkovega napada na župnijo Svete Družine v Gazi

Po molitvi in blagoslovu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu je sveti oče Leon XIV. dejal, da je obhajal evharistijo v katedrali v Albanu in se zahvalil vsem za to čudovito praznovanje. Nadalje je izrazil globoko žalost zaradi četrtkovega napada izraelske vojske na katoliško župnijo Svete Družine v mestu Gaza, v katerem so umrle tri osebe.

Leon XIV.

Praznovanje evharistije v Albanu

Dragi bratje in sestre, danes dopoldne sem obhajal evharistijo v katedrali v Albanu. To je bil pomemben trenutek cerkvenega občestva in srečanja s škofijsko skupnostjo. Zahvaljujem se njegovi ekscelenci nadškofu Vivi, ki je tukaj prisoten, in vsem, ki so si prizadevali za organizacijo tega čudovitega praznovanja. Vse dobro celotni škofijski skupnosti!

Papež moli za tri umrle kristjane

Dramatične novice v teh dneh še naprej prihajajo z Bližnjega vzhoda, zlasti iz Gaze. Izražam globoko žalost zaradi napada izraelske vojske na katoliško župnijo Svete Družine v mestu Gaza. Kot veste, je prejšnji četrtek povzročil smrt treh kristjanov in huje ranil nekatere druge. Molim za žrtve: Saada Isso Kostandija Salameha, Foumio Isso Latifa Ayyada, Najwo Ibrahima Latifa Abu Daouda in sem še posebej blizu njihovim družinam in vsem župljanom. To dejanje je žal dodano k nenehnim vojaškim napadom na civilno prebivalstvo in bogoslužne objekte v Gazi.

Ponovno pozivam k takojšnjemu koncu barbarstva vojne in k mirni rešitvi konflikta. Pozivam mednarodno skupnost, naj spoštuje humanitarno pravo in spoštuje obveznost zaščite civilistov, pa tudi prepoved kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile in prisilnega razseljevanja prebivalstva.

Našim ljubljenim kristjanom na Bližnjem vzhodu pravim, da delim z vami občutek, da v tej tragični situaciji ne moremo storiti veliko. Ste v srcu papeža in celotne Cerkve. Hvala vam za vaše pričevanje vere. Naj vas Devica Marija, žena Levanta, zarja novega Sonca, ki je vzšlo v zgodovini, vedno varuje in spremlja svet proti zori miru.