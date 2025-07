Papež odgovarja na vprašanja bralcev: Spreobrniti srca, da bi zgradili pristen in pravičen mir

Sveti oče Leon XIV. prvič odgovarja na vprašanja bralcev vatikanske revije »Trg svetega Petra«. Zairi, mladi mami treh otrok, ki se sprašuje o pravici do miru, odgovarja: »Izziv je znati združiti molitev s pogumnimi dejanji in z naporno potrpežljivostjo majhnih korakov. Vojna ne bo prevladala. Otroci imajo pravico do pristnega, pravičnega in trajnega miru.«

Julijska številka vatikanske revije »Trg svetega Petra« je posvečena jubileju mladih in ima naslov »Bodite prenova za Zemljo«. Leon XIV. nadaljuje rubriko »Pogovor z bralci«, v kateri je na vprašanja odgovarjal tudi papež Frančišek, vedno naklonjen neposrednemu stiku z osebami, tudi pisnemu. Kot je v uvodniku zapisal glavni urednik Enzo Fortunato, se Cerkev, ki se pusti izpraševati, ne boji življenjskih vprašanj.

Smo pozabili, da je mir temeljna pravica?

Sveti oče Leon XIV. odgovarja na razmišljanje mlade mamice treh otrok, ki se sprašuje o miru, tako zelo potrebnem v tem zgodovinskem trenutku: »Kaj se bo zgodilo s sanjami otrok, če izbruhne svetovna vojna? Kaj se bo zgodilo z vsem žrtvovanjem njihovih staršev? Kaj se bo zgodilo s sanjami otrok, če bodo bombe uničile njihove domove? Če se nekega jutra vladar kakšne države zbudi z željo, da bi osvojil ozemlje, ki ni njegovo, in si podvrgel prebivalce, kaj se bo zgodilo s prihodnostjo ljudi? Kaj se bo zgodilo s človeštvom? Mir je temeljna pravica – zakaj smo nanjo pozabili?«

»Draga Zaira ...«

»Draga Zaira, vaš krik prihaja do Božjega srca. Bog nas vedno doseže tudi na najtežjih in najbolj tragičnih krajih,« odgovarja sveti oče. »To je naša vera in to je naše upanje, ki se ne omaja niti v najbolj dramatičnih razmerah. Lahko se znajdemo v trenutkih izgubljenosti in zbeganosti, a tudi v teh prostorih duše in zemlje nas Bog, ki je ljubezen, nikoli ne zapušča! Tega ne smemo pozabiti in o tem moramo vsem pričevati, začenši z družino, v kateri živimo.«

Božja ljubezen poziva k delovanju za dobro človeštva

Papež nadaljuje, da pa to ne pomeni ostati nepremični ali nedejavni: »Nasprotno, ogenj Božje ljubezni nas po srečanju z Jezusom Kristusom, ki je živi v evharistiji, nenehno poziva k delovanju za dobro človeške družine in za njeno edinost.«

Spomni na svoje prvo srečanje z diplomatskim zborom, akreditiranim pri Svetem sedežu, ko je dejal, da je mir s krščanskega vidika – kot tudi z vidika drugih verskih izkušenj – predvsem dar, prvi Kristusov dar: »Svoj mir vam dajem« (Jn 14,27). »Vendar pa je to dejavni in zahtevni dar. Vključuje in izziva vsakega od nas, ne glede na naše kulturno ozadje ali versko pripadnost, ter od nas zahteva, da najprej delamo na sebi. Mir se gradi v srcu in iz srca, tako da odpravimo ponos in maščevalnost ter skrbno izbiramo besede. Kajti tudi besede, ne le orožje, lahko ranijo in celo ubijejo« (govor diplomatskemu zboru, 16. maj 2025). »V tem smislu,« pojasnjuje, »sem poudaril temeljni prispevek verstev, da z dialogom spodbujajo okolja miru.«

Očistiti srce, okrepiti molitev

Sveti oče se vrne k Zairinemu vprašanju in pritrdi, da se situacija včasih res zdi brezizhodna in grozi, da se bo še poslabšala. A prav zato smo vsi poklicani k »očiščenju srca, da bi lahko gradili odnose miru«: »Zato moramo okrepiti svojo molitev k Bogu miru. Koliko časa namenimo skupni in tudi osebni molitvi, da bi vsak dan prosili za mir?«

»Istočasno pa vztrajajmo pri dialogu na vseh ravneh, pri pospeševanju resnične kulture srečanja in ne spora ter tudi pri pri omejevanju moči, kot je vedno pozival moj ljubljeni predhodnik papež Frančišek. Izziv je znati združiti molitev s pogumnimi in potrebnimi dejanji ter z naporno potrpežljivostjo majhnih korakov. Vojna ne bo prevladala. Otroci imajo pravico do pristnega, pravičnega in trajnega miru. Pomagajmo drug drugemu na skupni poti v jubileju, utemeljeni na upanji, ki ne razočara. Hvala, Zaira, za vaše razmišljanje. Blagoslavljam vas in vašo družino.«

