Papež

Papež novinarjem: Opustiti nasilje, sovraštvo, vojne

Na poti iz katedrale v Albanu, kjer je papež Leon XIV. daroval sveto mašo, proti apostolski palači v Castel Gandolfu v nedeljo, 20. julija 2025, je sveti oče novinarjem dejal, da »moramo moliti za mir in poskušati prepričati vse strani, da se usedejo za pogajalsko mizo, se pogovarjajo in odložijo orožje, ker svet tega ne more več prenašati. Toliko je konfliktov, toliko vojn. Resnično si moramo prizadevati za mir, moliti z zaupanjem v Boga, a tudi delati.«

Leon XIV. Papež je novinarjem spregovoril tudi o pogovoru z Netanjahujem: »Da, govorila sva, objavljeno je bilo, vztrajala svi pri potrebi po zaščiti svetih krajev vseh religij, po sodelovanju tudi v tem pogledu in resnično spoštovati ljudi in svete kraje ter poskušati opustiti tolikšno nasilje, tolikšno sovraštvo, toliko vojn«.