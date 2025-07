Papež mladim: Bodite misijonarji kamor koli greste, bodite prosojnost Gospodove navzočnosti

Papež Leon XIV. je v ponedeljek, 28. julija 2025, sprejel v avdienco delegacijo mladih iz Peruja, ki so prišli v Rim obhajat jubilej mladih. Dejal jim je, naj bodo, potem ko bodo skupaj z drugimi mladimi okusili, da so Božje ljudstvo, družina Cerkve, misijonarji kamor koli bodo šli, naj bodo prosojnost Gospodove navzočnosti.

Govor svetega očeta

delegaciji mladih Perujcev,

ki se udeležujejo jubileja mladih.

28. julij 2025

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Mir z vami.

Najlepša hvala. Vsem Perujcem želim srečen državni praznik! Dragi mladi, pozdravljam vas v tej Petrovi hiši, kamor prihajate kot romarji upanja – vsi ste romarji upanja – in prihajate, da bi srečali tisoče drugih mladih, da bi skupaj praznovali jubilej. Ko vas vidim, mislim tudi na vaše družine in na številne ljudi v vaših župnijskih skupnostih, ki so vam z velikimi žrtvami in delom zagotovo pomagali in omogočili to težko pričakovano pot. Vse vas pozdravljam s hvaležnostjo in veseljem.

Na predvečer tega pomembnega dogodka za mlade po vsem svetu nas evangelij današnje maše na poseben način razsvetljuje. To sta dve priliki, ki nam pomagata na naši krščanski poti. Prva govori o majhnem gorčičnem zrnu, druga pa o kvasu (prim. Mt 13,31–35). Kot vidimo, gre za dva elementa, ki bi ju označili za skoraj nepomembna. Vendar se z življenjsko močjo, ki jo nosita v sebi, lahko preoblikujeta, rasteta in služita namenu, za katerega sta bila ustvarjena.

Tudi mi smo majhni, a nismo sami. Gospod nas je izbral, da smo del velike družine, družine Cerkve. Vključeni vanjo v Kristusu, kakor grozdi v trto, lahko rastemo in obrodimo sadove s pomočjo Gospodove milosti. Sveti Avguštin govori o teh dveh prilikah v svojem komentarju enega od psalmov, Psalma 68, in tudi on izraža moč majhnega, ki se, ko zraste, ukorenini v ljudstvu, Božjem ljudstvu, ki se razširja po vsej zemlji (prim. Komentar Psalma 68, I,1).

V teh veselih dneh jubileja mladih boste vsi doživeli čudovito izkušnjo, da se boste počutili kot del Božjega ljudstva, kot del vesoljne Cerkve, ki objema in zaobjema vso zemljo, brez razlikovanja rase, jezika ali naroda. Širi se kot gorčični grm in fermentira kot kvas.

Dragi mladi, želim si, da bi vse, kar boste doživeli v teh dneh, vedno ohranili v svojih srcih, vendar ne samo zase. To je zelo pomembno: kar boste tukaj doživeli, ne sme biti samo zase. Naučiti se moramo podeljevati. Prosim, naj vse to ne ostane le spomin, le nekaj lepih fotografij, le nekaj iz preteklosti. Upam, da boste, ko se boste vrnili v Peru, to deželo napolnili z veseljem in močjo evangelija, z dobro novico Jezusa Kristusa. Naj vsi ljudje, ki jih boste srečali, v vas vidijo Kristusov obraz, ki ljubi in se daje, ki ostaja prisoten v vsakem krščenem človeku. Zato ljubite in služite svobodno, v vsakdanjem življenju, v majhnih stvareh, v skritih stvareh, ker ste izkusili veselje, da ste bili najprej ljubljeni, in ker ste vse zastonj prejeli od našega Očeta, Boga.

Nahrbtniki, ki vas bodo spremljali v teh dneh in bodo nosili le najnujnejše, so znamenje poslanstva, ki vam ga danes zaupa papež: bodite misijonarji, kamor koli greste, bodite prosojnost Gospodove navzočnosti, kot so bili naši ljubljeni perujski svetniki. Veste, da je papež Frančišek vedno govoril o Peruju kot o »posvečeni« zemlji, toliko svetnikov, a ne le v preteklosti, tudi svetnikov današnjega in jutrišnjega dne.

Bog vas blagoslovi in Naša Gospa evangelizacije naj vas vedno varuje. Hvala.

[Blagoslov]

Naj živi Kristus!