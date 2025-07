Leon XIV.: Zgled Abrahama in Sare, Marte in Marije glede gostoljubnosti, služenja in poslušanja

Sveti oče Leon XIV. je v nedeljo, 20. julija 2025, na 16. nedeljo med letom, ko prvo berilo o Abrahamu in Sari in evangelij o Marti in Mariji govorita o gostoljubnosti, o služenju in poslušanju, daroval sveto mašo v katedrali v Albanu. Ob sklepu homilije je poudaril: »Abraham, Marta in Marija nas danes opozarjajo prav na to: da sta poslušanje in služenje dve dopolnjujoči se drži, s katerima se v življenju odpremo Gospodovi blagoslavljajoči navzočnosti«.

Leon XIV.

Homilija svetega očeta Leona XIV.

Sveta maša 16. nedelje med letom

katedrala v Albanu

20. julija 2025

Dragi bratje in sestre, zelo sem zadovoljen, da sem danes tukaj in da obhajam nedeljsko bogoslužje v tej čudoviti katedrali. Kot veste, bi moral priti sem 12. maja, toda Sveti Duh je to storil drugače. Zares sem zadovoljen in s tem bratstvom, s tem krščanskim veseljem pozdravljam vse vas, Vašo eminenco, škofa škofije, prisotne predstavnike oblasti in vas vse.

V današnjem bogoslužju nam prvo berilo in evangelij govorita o gostoljubnosti, o služenju in poslušanju (prim. 1 Mz 18,1-10; Lk 10,38-42).

V prvem primeru Bog obišče Abrahama v osebah »treh mož«, ki pridejo k njegovemu šotoru »v najbolj vroči uri dneva« (prim. 1 Mz 18,1-2). Lahko si predstavljamo prizor: žgoče sonce, vztrajno brezvetrje puščave, huda vročina in trije neznanci, ki iščejo zavetje. Abraham, ki sedi »pri vhodu v šotor« je hišni gospodar in zelo lepo je videti, kako opravlja svojo vlogo: ko v obiskovalcih prepozna Božjo navzočnost, vstane, jim steče naproti, se jim prikloni do tal in jih prosi, naj ostanejo. Celoten prizor oživi. Popoldanska negibnost postane polna dejanj ljubezni, ki ne vključujejo samo očaka, ampak tudi Saro, njegovo ženo, in služabnike. Abraham ne sedi več, ampak »stoji pri njih pod drevesom« (1 Mz 18,8), in tam mu Bog sporoči najlepšo novico, kar jih je lahko pričakoval: »Tvoja žena Sara bo imela sina« (1 Mz 18,10).

Dinamika tega srečanja nas spodbuja k razmišljanju. Bog izbere pot gostoljubnosti, da sreča Saro in Abrahama in jima oznani njuno rodovitnost, ki sta si jo tako želela in v katero nista več upala. Po tolikih milostnih trenutkih, v katerih ju je že obiskal, se vrne, da potrka na njuna vrata in prosi za sprejetje in zaupanje. In ostarela zakonca odgovorita pozitivno, ne da bi vedela, kaj se bo zgodilo. V skrivnostnih obiskovalcih prepoznata njegov blagoslov, njegovo navzočnost. Ponudita mu to, kar imata: jed, družbo, postrežbo, drevesno senco. Prejmeta pa obljubo novega življenja in potomstva.

Čeprav v drugačnih okoliščinah nam tudi evangelij govori o istem načinu Božjega delovanja. Tudi tukaj se namreč Jezus predstavi kot gost v hiši Marte in Marije. Ni neznanec: je v hiši prijateljev in v prazničnem ozračju. Ena od sester ga sprejme s tisoč pozornostmi, medtem ko ga druga posluša, sedeč pri njegovih nogah, v značilni drži učenca v odnosu do učitelja. Kot vemo, Jezus na pritožbe prve, ki bi želela imeti malo pomoči pri praktičnih opravilih, odgovori s povabilom, naj ceni vrednost poslušanja (prim. Lk 10,41-42).

Vendar bi bilo zgrešeno, če bi na ti dve drži gledali kot nasprotujoči si med seboj, kakor tudi če bi primerjali zasluge med obema ženskama. Postrežba in poslušanje sta namreč dve pobrateni razsežnosti sprejemanja.

Najprej v našem odnosu z Bogom. Če je namreč pomembno, da svojo vero živimo v konkretnih dejanjih in v zvestobi svojim dolžnostim glede na stan in poklicanost vsakega, pa je vendarle temeljno, da pri tem izhajamo iz premišljevanja Božje Besede in iz pozornosti do tega, kar nam Sveti Duh spodbuja v naših srcih. V ta namen si priskrbimo trenutke tišine in trenutke molitve, čase, v katerih utišamo hrup in raztresenost, da se zberemo pred Njim in se poenotimo sami v sebi. To je razsežnost krščanskega življenja, ki jo moramo danes na poseben način ponovno pridobiti tako kot osebno in skupnostno vrednoto, kakor tudi kot preroško znamenje za naše čase: dati prostor tišini, poslušanju Očeta, ki govori in »vidi na skrivnem« (Mt 6,6). V ta namen so poletni dnevi lahko previdnostni trenutek, v katerem izkusimo, kako lepa in pomembna je intimnost z Bogom, in kako nam lahko pomaga tudi k večji odprtosti in sprejemljivosti drug do drugega.

To so dnevi, ko imamo več prostega časa, tako za zbranost in premišljevanje, kakor tudi za srečevanje, premike in izmenjavo obiskov. Izkoristimo to, da bomo iz vrtinca obveznosti in skrbi okusili nekaj trenutkov miru in zbranosti, kakor tudi za to, da se bomo nekam odpravili, se veselili snidenja, kakor jaz danes, tukaj. Naredimo iz tega priložnost, da poskrbimo drug za drugega, da si izmenjamo izkušnje in ideje, da drug drugemu ponudimo razumevanje in nasvete. To nam bo dalo občutek, da smo ljubljeni in to vsi potrebujemo. Pogumno storimo to. Na ta način bomo v solidarnosti in v podelitvi vere in življenja pospeševali kulturo miru, ter pomagali tudi tistim, ki so ob nas, da bodo premagali prelome in sovražnost, ter graditi občestvo: med ljudmi, med ljudstvi, med verstvi.

Papež Frančišek je dejal, da »moramo, če hočemo z veseljem okušati življenje, združiti ti dve drži: po eni strani »biti ob Jezusovih nogah«, da bi ga poslušali, medtem ko nam odkriva skrivnost vseh stvari; po drugi strani pa biti pozorni in pripravljeni za gostoljubje, ko gre On mimo in potrka na naša vrata, z obrazom prijatelja, ki potrebuje trenutek okrepčila in bratstva« (Angelus, 21. julija 2019). Te besede je med drugim izrekel nekaj mesecev pred izbruhom pandemije. In koliko nas je v tem pogledu naučila ta dolga in trda izkušnja, ki se je še vedno spominjamo.

Seveda vse to zahteva trud. Tako služenje kot poslušanje nista vedno preprosta: zahtevata zavzetost in sposobnost odpovedi. Trud na primer zahteva poslušanje in služenje, zvestobo in ljubezen, s katero oče in mama skrbita za svojo družino, kakor zahteva napor prizadevnosti s katero otroci doma in v šoli, odgovarjajo na njun trud. Potreben je trud, da se razumemo, kadar imamo različna mnenja; da si odpustimo, ko delamo napake; da si pomagamo, kadar smo bolni; da se podpiramo, kadar smo žalostni. Toda samo tako, s temi napori, lahko v življenju zgradimo nekaj dobrega; samo na ta način se med ljudmi rodijo in rastejo pristni in močni odnosi, in samo od spodaj, iz vsakdanjosti Božje kraljestvo raste, se širi in se doživlja kot navzoče (prim. Lk 7,18-22).

Sv. Avguštin je v enem od svojih govorov, ko je razmišljal o dogodku z Marto in Marijo, komentiral: »Ti dve ženi simbolizirata dve življenji: sedanje in prihodnje; eno, živeto v naporu in drugo v počitku; eno mučno, drugo blaženo; eno časno, drugo večno« (Govor 104, 4). In ko je razmišljal o Martinem delu, je Avguštin dejal: »Kdo je sploh kdaj oproščen te službe skrbi za druge? Kdo si lahko kdaj oddahne od teh dolžnosti? Skušajmo jih opravljati brezhibno in z dejavno ljubeznijo […]. Napor bo minil in prišel bo počitek; vendar bomo do počitka prišli samo preko napora. Ladja bo šla mimo in prišla v domovino; vendar v domovino ne bomo prišli drugače kot s pomočjo ladje« (prav tam, 6-7).

Abraham, Marta in Marija nas danes opozarjajo prav na to: da sta poslušanje in služenje dve dopolnjujoči se drži, s katerima se v življenju odpremo Gospodovi blagoslavljajoči navzočnosti. Njihov zgled nas vabi, naj v svojem vsakdanjem življenju uskladimo kontemplacijo in akcijo, počitek in napor, tišino in delavnost z modrostjo in uravnovešenostjo, pri čemer vedno ohranjajmo kot merilo Jezusovo ljubezen, kot luč njegovo besedo in kot vir moči njegovo milost, ki nas podpira onkraj naših lastnih zmožnosti (prim. Flp 4,13).