Papež Leon XIV. za apostolska potovanja dobil dve električni vozili

Izpolnjujeta najvišje varnostne in okoljske standarde. Sta manjše dimenzije in zato ustrezni za lažje prevažanje z letalom na dolge proge. Električni vozili so svetemu očetu Leonu XIV. predstavili na zasebnem srečanju v papeških vilah v Castel Gandolfu 3. julija.

Gre za edinstven projektni inženiring na visoki mehanični, elektronski, proizvodni in obrniški ravni, ki ga je zasnovala in izvedla ekipa italijanskega podjetja Exelentia skupaj s skupino Club Car, pri projektu pa je sodelovala tudi žandarmerija mestne države Vatikan.

Dve električni vozili sta bili ročno prilagojeni z natančnim tehničnim in obrtniškim delom, ki je v prvi vrsti pomenilo »povečanje popolne trajnostnosti vozila zaradi ničelnih okoljskih in zvočnih emisij ter doseganje najvišjih varnostnih standardov, saj je med mednarodnimi potovanji svetega očeta potreben prevoz z letalom«, je v izjavi pojasnil vatikanski governatorat.

Pri izvedbi je sodelovala tudi vatikanska žandarmerija, ki je potrdila posamezne faze projekta. Šlo je za »skupinsko delo, katerega cilj je bil ohraniti največjo učinkovitost, ki jo zagotavljajo kompaktne dimenzije, priročnost in okretnost vozila pri premikanju po ozkih prehodih in poteh z visoko gostoto pešcev«. Vozili sta »primerni za enostavno in varno prevažanje na letalih za dolge razdalje, ne da bi jih bilo treba razstaviti, kar bistveno olajša vkrcavanje in izkrcavanje ter skrajša logistični čas«. K edinstvenosti projekta je prispevala tudi italijanska letalska družba ITA Airways, in sicer pri opredelitvi tehničnih zahtev, potrebnih za vkrcanje na letala.

Karoserija vozil je zaradi večjega udobja pri uporabi prilagojena z dodanim sprednjim ročajem in stranskimi oporami, nameščenimi pod naslonom za roke, kar zagotavlja varen oprijem in udobje pri vstopanju in izstopanju iz vozila, ki je tako primerno za podporo in spremljanje javnih nastopov svetega očeta po vsem svetu.