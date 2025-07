Papež Leon XIV. voščil italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli

V sredo, 23. julija 2025, je praznoval svoj 84. rojstni dan predsednik Republike Italije Sergio Mattarella. Ob tej priložnosti mu je voščil tudi papež Leon XIV.

Njegovi ekscelenci

častitljivemu Sergiu Mattarelli

predsednik Italijanske republike

Kvirinalska palača

00186 - Rim

Ob Vašem rojstnem dnevu, gospod predsednik, Vam želim izraziti najtoplejše želje in zagotovilo svojih molitev za Vas in za vzvišeno nalogo, ki jo nesebično opravljate v korist enotnosti ljubljenega italijanskega naroda. Veselje ob tej ugodni priložnosti delim z vsemi, ki so Vam blizu in Vas spremljajo z naklonjenostjo in hvaležnostjo za Vaše zgledno in neutrudno služenje miru in harmoniji med ljudmi. Ko Vas zaupam materinski priprošnji Device Marije in zavetnikom Italije, Vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na Vašo družino, Vaše sodelavce in vso državo.

Leon XIV., papež