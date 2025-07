Papež Leon XIV. sprejel v avdienco predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije

Sveti oče Leon XIV. je v četrtek, 24. julija 2025, v poznih dopoldanskih urah sprejel v avdienco v vatikanski apostolski palači predsednika Ljudske demokratične republike Alžirije, gospoda Abdelmadjida Tebbouneja. Tebboune se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal prečastiti msgr. Daniel Pacho, podtajnik za multilateralni sektor Oddelka za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bil poudarjen pomen dobrih diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Alžirijo. Obravnavani so bili tudi nekateri vidiki življenja Cerkve v državi.

V nadaljevanju pogovora so se dotaknili trenutnih geopolitičnih razmer ter pomena medverskega dialoga in kulturnega sodelovanja pri gradnji miru in bratstva v svetu.

Iz Vatikana, 24. julij 2025