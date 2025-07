Papež Leon XIV. sprejel v avdienco predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni

Sveti oče Leon XIV. je v sredo, 2. julija 2025, dopoldne, v vatikanski apostolski palači sprejel v avdienco predsednico Sveta ministrov Italijanske republike, njeno ekscelenco Giorgio Meloni, ki se je nato srečala s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence msgr. Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Italijo ter skupno prizadevanje za mir v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter humanitarni pomoči v Gazi.

Pogovor se je nadaljeval z vrsto vprašanj, povezanih z dvostranskimi odnosi, pa tudi z vprašanji, ki zanimajo Cerkev in italijansko družbo.