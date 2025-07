Papež Leon XIV.: Po Jezusovem zgledu smo tudi mi poklicani, da prinašamo tolažbo in upanje bližnjemu

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Današnji evangelij se začne s čudovitim vprašanjem, zastavljenim Jezusu: 'Učitelj, kaj naj storim, da prejmem v delež večno življenje?' (Lk 10,25). Te besede izražajo nenehno željo v našem življenju: željo po zveličanju, torej po življenju brez neuspeha, zla in smrti«. S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo na trgu pred vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandofu na današnjo 15. nedeljo med letom.

Leon XIV.

Kar si človeško srce želi, je opisano kot dobro, ki ga je treba »podedovati«. Ne gre za to, da bi si ga osvojili s silo, niti za to, da bi ga prosili kot služabnik, niti za to, da bi ga pridobili s pogodbo. Večno življenje, ki ga lahko da samo Bog, se človeku prenaša kot dediščina z očeta na sina.

Zato Jezus na naše vprašanje odgovarja, da moramo za prejem Božjega daru sprejeti njegovo voljo. Kot je zapisano v postavi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem« in »svojega bližnjega kakor samega sebe« (Lk 10,27; prim. 5 Mz 6,5; 3 Mz 19,18). S tem odgovarjamo na Očetovo ljubezen: Božja volja je pravzaprav zakon življenja, ki ga Bog najprej udejanja do nas, ko nas ljubi z vsem v svojem Sinu Jezusu.

Bratje in sestre, glejmo vanj! Jezus je razodetje resnične ljubezni do Boga in do človeštva: ljubezni, ki daje in si ne lasti, ljubezni, ki odpušča in ne zahteva, ljubezni, ki pomaga in nikoli ne zapusti. V Kristusu je Bog postal bližnji vsakemu moškemu in ženski: zato lahko in mora vsak od nas postati bližnji tistim, ki jih srečamo na poti. Po zgledu Jezusa, Zveličarja sveta, smo tudi mi poklicani, da prinašamo tolažbo in upanje, zlasti tistim, ki so malodušni in razočarani.

Da bi torej živeli večno, ne smemo okrog prinašati smrti, ampak služiti življenju, torej skrbeti za obstoj drugih v času, ki ga delimo. To je najvišji zakon, ki je pred vsakim družbenim pravilom in mu daje smisel.

Prosimo Devico Marijo, Mater usmiljenja, naj nam pomaga sprejeti v naša srca Božjo voljo, ki je vedno volja ljubezni in zveličanja, da bomo vsak dan delavci za mir.