Papež obiskal vatikanski observatorij v Castel Gandolfu

Po nedeljski opoldanski molitvi v Castel Gandolfu 20. julija se je sveti oče odpravil v bližnji Vatikanski astronomski observatorij, kjer si je ogledal tamkajšnje teleskope in opremo.

Vatican News

Obisk je potekal na dan, ko je minilo 56 let, odkar sta ameriška astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin, člana odprave Apollo 11, pristala na Luni in kot prva človeka stopila na njeno površino.

Šlo je za prvi papežev obisk Vatikanskega observatorija, ki ga je leta 1891 ustanovil Leon XIII., čeprav njegove prve zametke lahko vidimo že v komisiji, ki jo je ustanovil papež Gregor XIII. z namenom, da bi preučila znanstvene podatke in posledice, povezane z reformo koledarja leta 1582.

»Semena« harmonije

O zvezdah in znanosti je papež Leon XIV. govoril pred dobrim mesecem, ko je 16. junija v avdienco sprejel udeležence poletne šole astrofizike, ki jo organizira Vatikanski observatorij v Castel Gandolfu. Štiriindvajset mladih iz 22 držav je povabil, naj ne oklevajo, da bi delili »veselje in čudenje, ki se rojevata iz kontemplacije "semen" ki jih je Bog zasejal v harmoniji vesolja, kot pravi sveti Avguštin (prim. De Genesis ad Litteram, V, 23, 44-45)«.

Poletna šola

Poletna šola, ki poteka vsaki dve leti v juniju, udeležencem omogoča, da prisluhnejo predavanjem največjih svetovnih strokovnjakov s področja astronomije ter delajo na projektih, povezanih z različnimi raziskavami. Tokratno srečanje je bilo 19. po vrsti, potekalo pa je na temo Raziskovanje vesolja z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba. Ta je nedavno posnel fotografijo Cosmos-Web Field s skoraj 800 tisoč galaksijami.

Zgodovina Vatikanskega observatorija

Vatikanski observatorij je ena izmed najstarejših astronomskih ustanov na svetu ter je izraz zanimanja in podpore papežev za astronomsko raziskovanje. V skladu z bogato tradicijo in tudi z namenom, da bi se zoperstavil dolgoletnim obtožbam o sovražnosti Cerkve do znanosti, je papež Leon XIII. leta 1891 ustanovil observatorij in ga dal postaviti na griču za kupolo vatikanske bazilike. Tam je nekaj več kot štiri desetletja potekalo astronomsko raziskovanje, ki je vključevalo pomemben mednarodni program izdelovanja zvezdnih kart. Sčasoma je postalo očitno, da je bilo zaradi urbanizacije Rima nebo preveč osvetljeno. Iz tega razloga je papež Pij XI. odločil, da bo sedež observatorija prestavil v papeško poletno rezidenco v Castel Gandolfu, ki se nahaja približno 25 kilometrov jugovzhodno od Rima.

Leta 1981 je Vatikanski observatorij ustanovil še en raziskovalni center, Vatican Observatory Research Group (VORG), v Tucsonu v Arizoni v Združenih državah Amerike. Gre za enega največjih in najsodobnejših centrov za opazovalno astronomijo na svetu. Leta 1993 je Vatikanski observatorij v sodelovanju z Observatorijem Steward dokončal gradnjo Vatikanskega teleskopa z napredno tehnologijo (Vatican Advanced Technology Telescope, VATT) na gori Mount Graham v Arizoni.