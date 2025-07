Papež

Papež Leon XIV. obiskal dom za ostarele »Sveta Marta« v Castel Gandolfu

Danes, v ponedeljek, 21. julija 2025, okoli 10.30, je papež Leon XIV. obiskal dom za ostarele »Sveta Marta« v Castel Gandolfu. Papeža je sprejela skupnost redovnic in v spremstvu predstojnice se je ustavil v molitvi v kapeli. Ob izhodu iz kapele je papež Leon individualno pozdravil približno 20 starejših žensk, ki živijo v domu, vse stare med 80 in 101 let, ter se z njimi in redovnicami zadržal v pogovoru.

Vatican News Po pozdravu mlade medicinske sestre in molitvi z nekaj pesmimi je papež nagovoril vse prisotne, pri čemer je izpostavil nekatere teme pesmi in spomnil na tiste iz evangelija, ki smo ga prebrali včeraj med mašo. Papež je poudaril, da je v vsakem od nas del Marte in del Marije, ter vse pozval, naj izkoristijo ta čas življenja, da živijo Marijino razsežnost, poslušajo Jezusovo besedo in molijo. Zahvalil se jim je za njihove molitve, »tako pomembne, veliko večje, kot si lahko predstavljamo,« in dodal: »Starost ne igra vloge, ampak Jezus je tisti, ki se nam želi približati, ki postane naš gost, ki nas vabi, da smo priče, pa naj smo mladi ali ne tako mladi.« »Vi ste znamenja upanja,« je zaključil, »v življenju ste dale veliko« in »še naprej bodite takšne priče molitve, vere,« družina, ki Gospodu ponuja to, kar ima. Po skupni molitvi Očenaša se je papež še malo zadržal, da bi obiskal objekt, in se malo pred 11.30 vrnil v Vilo Barberini.