Papež Leon XIV.: Lahko vidimo in gremo mimo, lahko pa vidimo in se usmilimo

Papež Leon XIV., je v nedeljo, 13. julija 2025, ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Tomaža Villanovskega v Castel Gandolfu daroval sveto mašo. Papež je izhajajoč iz evangelija 15. nedelje med letom ob soočenju z ranjenim možem, ki leži ob cesti v Jeriho, potem ko je padel v roke roparjev, duhovnika in levita, ko evangelij pravi: »Videl ga je in šel mimo« (v. 32); o Samarijanu pa: »Videl ga je in se ga usmilil« (v. 33), nakazal, da je v pogledu lahko razlika, ker izraža to, kar je v srcu.

Leon XIV.

Bratje in sestre, z vami delim veselje ob obhajanju te evharistije in želim pozdraviti vse navzoče: župnijsko skupnost, duhovnike, škofa škofije, njegovo eminenco, civilne in vojaške oblasti.

V evangeliju današnje nedelje, ki smo ga slišali, gre za eno najlepših in najbolj sugestivnih prilik, ki jih je povedal Jezus – vsi jo poznamo – priliko o usmiljenem Samarijanu (Lk 10,25–37).

Ta pripoved nas še danes izziva. Postavlja pod vprašaj naša življenja, pretresa mir naše zaspane ali raztresene vesti in nas spodbuja, da se upremo tveganju samozadostne vere, zakoreninjene v zunanjem spoštovanju postave, a nesposobne čutiti in delovati z isto sočutno Božjo notranjostjo.

Sočutje je pravzaprav v središču prilike. In čeprav je res, da je v evangelijski pripovedi opisano skozi dejanja Samarijana, je prva stvar, ki jo odlomek poudarja, pogled. Dejansko, pri soočanju z ranjenim možem, ki leži ob cesti, potem ko je padel v roke roparjev, evangelij pravi o duhovniku in levitu: »Videl ga je in šel mimo« (v. 32); o Samarijanu pa evangelij pravi: »Videl ga je in se ga usmilil« (v. 33).

Dragi bratje in sestre, v pogledu je lahko razlika, ker izraža to, kar je v srcu. Lahko se vidi in gre mimo ali pa se vidi in začuti sočutje. Obstaja zunanji, raztresen in prenagljen način gledanja, način gledanja, ki se pretvarja, da ne vidi, torej ne da bi se pustil dotakniti se in ne da bi ga situacija izzvala. In obstaja način gledanja z očmi srca, z globljim pogledom, z empatijo, ki nam omogoča, da vstopimo v situacijo drugega, nas naredi notranje udeležene, se nas dotakne, nas pretrese, postavi vprašanje o našem življenju in naši odgovornosti.

Prvi pogled, ki ga želi posredovati prilika, je tisti, ki ga je Bog imel do nas, da bi se tudi mi naučili videti drug drugega z njegovimi istimi očmi, polnimi ljubezni in sočutja drug do drugega. Usmiljeni Samarijan je namreč najprej in predvsem podoba Jezusa, večnega Sina, ki ga je Oče poslal v zgodovino prav zato, ker je gledal na človeštvo, ne da bi ga spregledal, z očmi, srcem in globino čustev ter sočutja. Kakor mož v evangeliju, ki se je iz Jeruzalema spustil v Jeriho, se je tudi človeštvo spustilo v brezno smrti in se mora še danes pogosto spopadati s temo zla, s trpljenjem, z revščino, z absurdnostjo smrti. Bog pa nas je pogledal s sočutjem, želel nam je sam utrti pot, se spustil med nas in v Jezusu, usmiljenem Samarijanu prišel ozdravit naše rane ter na nas izlil olje svoje ljubezni in usmiljenja.

Papež Frančišek nas je večkrat spomnil, da je Bog usmiljenje in sočutje, in je potrdil, da je Jezus »Očetovo sočutje do nas« (Angel Gospodov, 14. julij 2019). On je usmiljeni Samarijan, ki nam je prišel naproti. On, pravi sv. Avguštin, »se je hotel imenovati naš bližnji. Gospod Jezus Kristus nam namreč daje razumeti, da je On sam pomagal napol mrtvemu človeku, ki je ležal ob cesti, zlorabljen in zapuščen od roparjev« (Krščanski nauk, I, 30.33).

Razumemo torej, zakaj prilika izziva tudi vsakega od nas: ker je Kristus razodetje sočutnega Boga. Verovati vanj in hoditi za njim kot njegovi učenci pomeni pustiti se preobraziti, da bi tudi mi lahko delili njegove občutke: srce, ki je ganjeno; pogled, ki vidi in ne gre mimo; dve roki, ki pomagata in blažita rane; močna ramena, ki nosita tistega v stiski.

Današnje prvo berilo, ko nas vodi k poslušanju Mojzesovih besed, nam pove, da poslušnost Gospodovim zapovedim in spreobrnitev k njemu ne pomeni množenja zunanjih dejanj, temveč pomeni vrnitev k svojemu srcu, da se odkrije, da je prav tam Bog zapisal zakon ljubezni. Če v globinah svojega življenja odkrijemo, da nas Kristus kot usmiljeni Samarijan ljubi in skrbi za nas, smo tudi mi spodbujeni, da ljubimo na enak način in bomo postali sočutni kakor On. Ozdravljeni in ljubljeni od Kristusa, tudi mi postanemo znamenja njegove ljubezni in sočutja v svetu.

Bratje in sestre, danes potrebujemo to revolucijo ljubezni. Danes je ta pot, ki se spušča iz Jeruzalema v Jeriho, mesto pod morsko gladino; pot, po kateri hodijo vsi, ki se pogrezajo v zlo, trpljenje in revščino; je pot toliko ljudi, ki jih bremenijo težave ali so ranjeni zaradi življenjskih okoliščin; je pot vseh tistih, ki se »spuščajo« do te mere, da se izgubijo in dosežejo dno. In je pot mnogih ljudstev, ki so oropana in izropana, žrtev zatiralskih političnih sistemov, ekonomije, ki jih sili v revščino, vojne, ki ubija njihove sanje in njihova življenja.

In kaj storimo mi? Ali vidimo in gremo naprej ali pa pustimo prebosti si srce kot Samarijan? Včasih smo zadovoljni zgolj z opravljanjem svoje dolžnosti ali pa za svoje bližnje imamo le tiste v svojem krogu, tiste, ki mislijo kot mi, tiste iste narodnosti ali vere. Toda Jezus obrne perspektivo, ko nam predstavi Samarijana, tujca in heretika, ki postane bližnji temu ranjenemu človeku. In nas prosi, da storimo enako.

Samarijan, je zapisal Benedikt XVI., »ne sprašuje, kako daleč segajo njegove dolžnosti solidarnosti, niti katere zasluge so potrebne za večno življenje. Zgodi se nekaj drugega: zaboli ga v dno srca [...]. Če bi bilo vprašanje: 'Ali je Samarijan tudi moj bližnji?', bi bil v dani situaciji odgovor precej jasen 'ne'. Toda glejte, Jezus vprašanje obrne na glavo: Samarijan, tujec, sam postane bližnji in mi pokaže, da se moram, začenši od znotraj, naučiti biti bližnji in da odgovor že nosim v sebi. Moram postati oseba, ki ljubi, oseba, katere srce je odprto za potrebe drugih«. (Jezus iz Nazareta, 234)

Videti, ne da bi šli mimo, ustaviti naše natrpane teke, pustiti, da me zaradi življenja drugega, kdorkoli že je, s svojimi potrebami in trpljenjem zaboli v srce. To nas zbliža drug z drugim, ustvarja resnično bratstvo, ruši zidove in ograje. In končno, ljubezen si napravi prostor, postaja močnejša od zla in smrti.

Dragi moji, glejmo Kristusa, usmiljenega Samarijana, in danes znova prisluhnimo njegovemu glasu, ki vsakemu od nas pravi: »Pojdi in tudi ti tako delaj!« (v. 37).