Papež klarisam v Albanu: »Lepo je, da Cerkev pozna vaše življenje«

Po maši v kapeli postaje karabinjerjev v Castel Gandolfu v torek, 15. julija 2025, je papež Leon XIV. obiskal samostan klaris v blizu ležečem mestu Albanu, ki je posvečen Brezmadežnemu spočetju. Papeža so nekatere sestre sprejele pri vhodu v samostan. Skupaj so se odpravili v kapelo, kjer se je ustavil v molitvi z redovnicami.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Nato se je papež Leon XIV. v kapiteljski dvorani pogovarjal z redovnicami, vsako pozdravil in jim namenil nekaj besed: »Lepo je, da Cerkev pozna vaše življenje,« ker gre za dragoceno pričevanje. Preden so skupaj zmolili Očenaš in se je od njih poslovil, je papež Leon samostanu podaril kelih in pateno za darovanje svete maše ter prejel v dar ikono Jezusovega obličja.