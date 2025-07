Papež katoliškim univerzam: Kristus kot središčna vez racionalne razprave

Sveti oče se s sporočilom obrača na udeležence generalnega zasedanja Mednarodne zveze katoliških univerz (FIUC), ki poteka v mestu Guadalajara v Mehiki na temo »Katoliške univerze, koreografi znanja«. Izpostavi, da Kristus ni dodan kot tujek v racionalno razpravo, ampak kot središčna vez, ki daje smisel in harmonijo vsem našim mislim, hrepenenjem in načrtom za izboljšanje sedanjega življenja ter daje smoter in presežnost človeškemu prizadevanju.

Tema zasedanja FIUC po papeževih besedah vabi k harmoniji, edinosti, dinamizmu in veselju. Vprašati pa se je treba, kakšni glasbi sledimo. »V našem času, morda bolj kot v drugih obdobjih, imamo v izobilju “pesmi siren”, ki privlačijo zaradi svoje novosti, priljubljenosti ali, ob drugih priložnostih, zaradi navidezne varnosti, ki jo vzbujajo. Toda onkraj takšnih vtisov, ki so sami po sebi površinski, so katoliške univerze poklicane, da postanejo “pot uma, ki vodi k Bogu”,« pri čemer se papež sklicuje na svetega Bonaventuro.

Navede svetega Avguština: »Poglejte, bratje, kaj se dogaja v človeški duši. Sama po sebi nima luči; sama po sebi nima moči. Vse, kar je lepo v duši, je krepost in modrost; a sama ne ve, kot tega sama niti ne more. Ni luč sama po sebi, […] Vendar pa obstaja izvor in vir kreposti, korenina modrosti; obstaja območje, tako rekoč in če smemo tako reči, nespremenljive resnice. Ko se duša oddalji od tega območja, se potemni; ko se mu približa, se razsvetli« (Razlaga psalmov, 58, I, 1).

Izbrano 19/01/2024 Papež katoliškim univerzam: Evangeljsko si umazati roke, ko spreminjate svet in služite človeku Mednarodna zveza katoliških univerz (FIUC) letos praznuje 100. obletnico ustanovitve. Velike kanclerje, rektorje, akademike in ostale člane zveze je v petek, 19. januarja, v ...

Leon XIV. izpostavi, da univerzitetno okolje s svojim značilnim dialogom med različnimi pogledi na svet ni tuje bivanju in delovanju Cerkve. »Da bi razumeli, zakaj, je prav spomniti, četudi le na kratko, kako so kristjani že od samega začetka evangelizacije jasno zaznali, da blagovesti ni mogoče oznanjati, ne da bi pojasnili, v kolikšni meri je združljiva z drugimi načini gledanja na svet in z drugimi ponujenimi pomeni biti človek in živeti v družbi.«

V tem pogledu je pomembno vprašanje, ki ga sveti Pavel postavlja kristjanom v Rimu in jih vabi, naj primerjajo svoj sedanji življenjski slog s prejšnjim: »Toda kakšen sad ste imeli takrat od dejanj, ki se jih zdaj sramujete? Saj je njihov konec smrt« (Rim 6,21).

»Ta ljudstva klasičnega sveta niso bila brez inteligence, a vendar je za apostola namen in izid vsega njihovega razmišljanja povzet v besedi “smrt”,« nadaljuje papež. »Zakaj? Kaj je manjkalo? Manjkal je Kristus, Beseda in Modrost Očeta; manjkal je On, po katerem in za katerega je bilo vse ustvarjeno (prim. Kol 1,16). Kristus ni dodan kot tujek v racionalno razpravo, ampak kot središčna vez, ki daje smisel in harmonijo vsem našim mislim, vsem našim hrepenenjem in našim načrtom za izboljšanje sedanjega življenja ter daje smoter in presežnost človeškemu prizadevanju.«

Papež spomni na svetega Tomaža Akvinskega, ki je »dobro razumel, da je v Kristusu-Modrosti hkrati tisto, kar je najbolj lastno naši veri, in tisto, kar je najbolj univerzalno za človeški razum. Prav zato je tako razumljena modrost naravno mesto srečanja in dialoga z vsemi kulturami in vsemi oblikami mišljenja,« zatrjuje sveti oče in izpostavi, da »se ne smemo oddaljiti od Kristusa niti relativizirati njegovega edinstvenega mesta, da bi se spoštljivo in rodovitno pogovarjali z drugimi šolami znanja«.

Papež Leon XIV. sklene z željo, da bi Kristus-Modrost – torej Resnica, ki je postala Oseba in k sebi priteguje svet –, »bil kompas, ki usmerja delo univerzitetnih ustanov«, poznavanje Njega pa naj predstavlja spodbudo za novo evangelizacijo v okolju katoliškega visokošolstva.