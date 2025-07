Papež katoliškim influencerjem: Gradite Božje omrežje, omrežje odnosov in ljubezni

Sveti oče Leon XIV. se je katoliškim influencerjem in digitalnim misijonarjem pridružil v baziliki svetega Petra in jih pozval, naj družbena omrežja napolnijo s krščanskim upanjem. Vaše poslanstvo je gojiti kulturo krščanskega humanizma in to početi skupaj, je poudaril in pozval, naj gradijo omrežja odnosov, ljubezni, zastonjskosti, kjer je prijateljstvo globoko; mrežja, ki pomagajo odkriti lepoto, ko drug drugemu gledamo v oči.

Srečanje za digitalne misijonarje in katoliške influencerje se je v okviru jubileja mladih začelo včeraj, 28. julija, ko so udeležence v Avditoriju Conciliazione v neposredni bližini Vatikana nagovorili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, prefekt Dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini in tajnik istega dikasterija Lucio Adrian Ruiz ter Antonio Spadaro, podtajnik Dikasterija za kulturo in vzgojo.

Danes, 29 julija, zjutraj so digitalni misijonarji in katoliški influencerji poromali k baziliki svetega Petra in vanjo stopili skozi sveta vrata. Ob 10. uri je kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt Dikasterija za evangelizacijo, zanje daroval sveto mašo, ob koncu katere se jim je pridružil papež Leon XIV. in jih nagovoril v več jezikih.

»Bodite torej nosilci občestva, sposobni razbiti logiko ločevanja in polarizacije, individualizma in egocentričnosti. Bodite osredotočeni na Kristusa, da bi logike sveta, lažnih novic, lahkomiselnosti premagali za lepoto in lučjo Resnice,« jim je dejal sveti oče. Pozval jih je, naj gradijo »omrežja resnice, da bo tako vsaka zgodba o skupnem dobrem vozel ene same, neizmerne mreže: mreže omrežij, mreže Boga«. Morda bolj kot kdaj koli prej danes »potrebujemo učence misijonarje, ki v svet prinašajo dar Vstalega, dajejo glas upanju, ki nam ga daje živi Jezus, vse do skrajnih mej sveta«.

(@Vatican Media)

Nagovor papež Leona XIV. influencerjem in digitalnim misijonarjem, 29. julij 2025



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami!

Dragi bratje in sestre, začeli smo s tem pozdravom: Mir z vami!Kako zelo potrebujemo mir v tem našem času, raztrganem s sovraštvom in vojnami. In kako zelo nas danes kliče k pričevanju pozdrav Vstalega: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19). Mir naj bo z vsemi nami. V naših srcih in v naših dejanjih.

To je poslanstvo Cerkve: svetu oznanjati mir! Mir, ki prihaja od Gospoda, ki je premagal smrt, ki nam prinaša odpuščanje Boga, ki nam podarja življenje Očeta, ki nam kaže pot Ljubezni!

1. To je poslanstvo, ki ga Cerkev danes izroča tudi vam; ki ste prišli v Rim na svoj jubilej; prišli, da bi obnovili zavezanost, da boste družbena omrežja hranili s krščanskim upanjem. Mir je treba iskati, oznanjati, deliti vsepovsod, tako na dramatičnih krajih vojne kot v izpraznjenih srcih ljudi, ki so izgubili življenjski smisel in čut za notranjost, za duhovno življenje. In danes, morda bolj kot kdaj koli prej, potrebujemo učence misijonarje, ki v svet prinašajo dar Vstalega; ki dajejo glas upanju, ki nam ga daje živi Jezus, vse do skrajnih meja sveta (prim. Apd 1,3-8); ki pridejo povsod, kjer je srce, ki čaka, srce, ki išče, srce, ki je v stiski. Da, do skrajnih meja sveta, do eksistencialnih meja, kjer ni upanja.

(@Vatican Media)

2. V tem poslanstvu je še drugi izziv: v vsakem bratu in sestri, ki ju srečate na spletu, vedno iščite »trpeče Kristusovo meso«. Danes se nahajamo v novi kulturi, ki jo globoko zaznamuje in oblikuje tehnologija. Od nas – od vsakega izmed vas – je odvisno, da ta kultura ostane človeška.

Znanost in tehnologija vplivata na način, kako živimo v svetu, celo na to, kako razumemo sebe in kako se povezujemo z Bogom in kako se povezujemo med seboj. Vendar pa ničesar, kar izvira iz človeka in njegove ustvarjalnosti, ne smemo uporabljati za spodkopavanje dostojanstva drugih. Naše poslanstvo – vaše poslanstvo – je gojiti kulturo krščanskega humanizma in to početi skupaj. To je lepota »spleta« za vse nas.

Pri soočanju s kulturnimi spremembami skozi zgodovino Cerkev ni nikoli ostala pasivna; vedno si je prizadevala osvetliti vsako dobo s Kristusovo lučjo in upanjem, tako da je ločevala dobro od zla ter dobro od tistega, kar je treba spremeniti, preoblikovati in očistiti.

Danes živimo v kulturi, kjer je tehnološka razsežnost prisotna v skoraj vsem, še posebej ker bo splošna uporaba umetne inteligence zaznamovala novo obdobje v življenju posameznikov in družbe kot celote. To je izziv, s katerim se moramo soočiti: premisliti o pristnosti našega pričevanja, o naši sposobnosti poslušanja in govora ter o naši sposobnosti razumeti in biti razumljen. Naša dolžnost je, da sodelujemo pri razvoju načina razmišljanja, razvoju jezika našega časa, ki daje glas Ljubezni.

Ne gre zgolj za ustvarjanje vsebine, temveč za srečanje med srci. To bo pomenilo iskati tiste, ki trpijo in potrebujejo spoznati Gospoda, da bi lahko ozdravili svoje rane, se postavili na noge in našli smisel v svojem življenju. Predvsem pa se ta proces začne s sprejetjem svoje lastne revščine, opustitvijo vsakršnega pretvarjanja in prepoznavanjem lastne prirojene potrebe po evangeliju. In ta proces je skupno prizadevanje.

(@Vatican Media)

3. In to nas pripelje do tretjega poziva za vas: »Pojdite in popravite mreže.« Jezus je poklical svoje prve apostole, medtem ko so bili zaposleni s popravljanjem svojih ribiških mrež (glej Mt 4,21–22). To prosi tudi nas; pravzaprav nas danes prosi, da gradimo druga omrežja: omrežja odnosov, omrežja ljubezni, omrežja zastonjske izmenjave, kjer je prijateljstvo pristno in globoko. Omrežja, kjer lahko zašijemo, kar je bilo pretrgano, kjer se lahko pozdravimo od osamljenosti, ne s preštevanjem števila sledilcev, ampak tako, da v vsakem srečanju izkusimo neskončno veličino Ljubezni. Omrežja, ki dajejo prostor drugim bolj kot sebi, kjer noben »filter« ne more prekriti glasov najslabotnejših. Omrežja, ki osvobajajo, ki rešujejo. Omrežja, ki nam pomagajo ponovno odkriti lepoto, ko drug drugemu gledamo v oči. Omrežja resnice. Tako bo vsaka zgodba o skupnem dobrem vozel ene same, neizmerne mreže: omrežje omrežij, omrežje Boga.

Bodite torej nosilci občestva, sposobni razbiti logiko ločevanja in polarizacije, individualizma in egocentričnosti. Bodite osredotočeni na Kristusa, da bi logike sveta, lažnih novic, lahkomiselnosti premagali za lepoto in lučjo Resnice (prim. Jn 8,31-32).

In preden se od vas poslovim s svojim blagoslovom in vaše pričevanje izročim Gospodu, se vam želim zahvaliti za vse dobro, kar ste storili in še vedno delate v svojem življenju, za sanje, ki jih gojite, za vašo ljubezen do Gospoda Jezusa in za ljubezen do Cerkve, za pomoč, ki jo nudite tistim, ki trpijo, za vašo hojo po digitalnih poteh.

.