Papež karabinjerjem: Ne podlezite skušnjavi, da bi mislili, da zlo lahko zmaga

Sveti oče je v torek, 15. julija 2025, daroval mašo v kapeli karabinjerske postaje v Castel Gandolfu. Karabinjerje je spodbudil, naj pred nepravičnostjo, ki rani družbeni red, ne podležejo skušnjavi, da bi mislili, da zlo lahko zmaga. Ostanejo naj zvesti svoji prisegi in se kot služabniki države na zločine odzovejo z močjo zakona in poštenosti. V ospredje je postavil Marijo, Zvesto Devico, ki je tudi zavetnica karabinjerjev.

Papež Leon XIV. je za izhodišče homilije vzel odlomek iz Matejevega evangelija (Mt 12,46-50), ki govori o tem, kdo je Jezusova mati in kdo so njegovi bratje. Jezus nam pomen izrazov brat in sestra razloži v odnosu do sebe in svojega Očeta ter tako razkrije vez, ki je močnejša od krvi, saj nas vse zaobjema in združuje. Vsi smo namreč resnično Jezusovi bratje in sestre, ko izpolnjujemo Božjo voljo, to je, ko živimo tako, da ljubimo drug drugega, kakor je Bog ljubil nas. Božja ljubezen je tako zelo velika, da Jezus ne obdrži zase niti svoje matere, ampak v uri križa Marijo izroči kot našo mater.

Marijo, Virgo fidelis, je postavil za zgled zvestobe vsakega karabinjerja domovini in italijanskemu narodu. Ta krepost izraža predanost, čistost, stanovitnost prizadevanja za skupno dobro, ki ga karabinjerji varujejo z zagotavljanjem javne varnosti in zaščito pravic vseh ljudi, zlasti tistih, ki se nahajajo v nevarnih razmerah.

Svete maše so se med drugim udeležili italijanski obrambni minister Guido Crosetto in generalni poveljnik karabinjerjev Salvatore Luongo in vojaški ordinarij Italije, nadškof Gian Franco Saba.

(@Vatican Media)

Homilija Leona XIV., Castel Gandolfo, 15. julij 2025

Dragi bratje in sestre,

evangelij, ki smo ga slišali, nam podaja pristen krščanski pomen teh dveh besed. Brat in sestra sta poimenovanji odnosa, ki ju pogosto ponavljamo pri bogoslužju kot pozdrav, kot znamenje bližine in naklonjenosti. Jezus, edinorojeni Božji Sin, nam razloži njun pomen v odnosu do sebe in svojega Očeta ter tako razkrije vez, ki je močnejša od krvi, saj zaobjema vse nas in združuje vsakega moškega in žensko. Vsi smo namreč resnično Jezusovi bratje in sestre, ko izpolnjujemo Božjo voljo, to je, ko živimo tako, da ljubimo drug drugega, kakor je Bog ljubil nas.

Vsak odnos, ki ga Bog živi, v sebi in za nas, tako postane dar: ko njegov edini Sin postane naš brat, njegov Oče postane naš Oče, in Sveti Duh, ki združuje Očeta in Sina, pride in prebiva v naših srcih. Božja ljubezen je tako zelo velika, da Jezus ne obdrži zase niti svoje matere, ampak Marijo v uri križa izroči kot našo mater (prim. Jn 19,27). Samo nekdo, ki živi v tako popolni predanosti, lahko zatrdi: »Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati« (Mt 12,50). Te besede nam še posebej pomagajo razumeti, da Marija postane Jezusova mati, ker posluša Božjo besedo z ljubeznijo, sprejeme jo v svoje srce in jo živi z zvestobo. Sveti Avguštin je v razlagi evangeljskega odlomka, ki smo ga pravkar slišali, zapisal, da »je za Marijo več vredno biti Kristusova učenka kot pa Kristusova mati«. Dejansko je »Marija bila blagoslovljena, ker je poslušala Božjo besedo in jo izpolnjevala« (Sermo 72/A, 7). Smisel Marijinega življenja je v zvestobi varovati Besedo, prejeto od Boga: Besedo življenja, ki jo je sprejela, nosila v telesu in dala svetu.

Predragi, pred kratkim ste obhajali 75. obletnico razglasitve Zveste Device, Virgo fidelis, za zavetnico Korpusa karabinjerjev. Prav iz Castel Gandolfa je leta 1949 moj častitljivi predhodnik papež Pij XII. sprejel ta lep predlog generalnega poveljstva karabinjerjev. Po vojni tragediji, v obdobju moralne in materialne obnove, je Marijina zvestoba Bogu tako postala model zvestobe vsakega karabinjerja domovini in italijanskemu narodu. Ta krepost izraža predanost, čistost, stanovitnost prizadevanja za skupno dobro, ki ga karabinjerji varujejo z zagotavljanjem javne varnosti in zaščito pravic vseh ljudi, zlasti tistih, ki se nahajajo v nevarnih razmerah.

Zato izražam globoko hvaležnost za plemenito in zahtevno službo, ki jo Korpus zagotavlja Italiji in njenim državljanom, pa tudi Svetemu sedežu in vernikom, ki obiskujejo Rim: mislim predvsem na mnoge romarje v tem jubilejnem letu.

Pobožnost do Zveste Device odseva tudi geslo karabinjerjev Skozi stoletja zvesti (Nei secoli fedele), ki izraža čut dolžnosti in samoodpovedovanja vsakega pripadnika Korpusa, vse do samožrtvovanja. Zato se prisotnim oblastem, tako civilnim kot vojaškim, zahvaljujem za to, kar počnete pri izvrševanju svojih dolžnosti: pred nepravičnostjo, ki rani družbeni red, ne podlezite skušnjavi, da bi mislili, da zlo lahko zmaga. Zlasti v tem času vojn in nasilja ostanite zvesti svoji prisegi: kot služabniki države se na zločin odzovite z močjo zakona in poštenosti. Na ta način si bodo karabinjerji, Benemerita, vedno zaslužili spoštovanje italijanskega ljudstva.

Pri tej evharistiji, ko obhajamo Gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje, je prav in pravično, da se spomnimo karabinjerjev, ki so dali svoje življenje pri opravljanju službene dolžnosti: kot zgled vam izročam častitljivega Salva D'Acquista, prejemnika zlate medalje za vojaško hrabrost, katerega postopek za beatifikacijo je v teku. Na vsakem poslanstvu naj vas spremlja Virgo fidelis ter ljubeče bdi nad vsakim od vas, nad vašimi družinami in vašim delom.