Papež francoskim skavtom: Nikoli ne nehajte verjeti v boljši svet in v pristno civilizacijo ljubezni

Papež Leon XIV. je poslal sporočilo francoskim skavtom in skavtinjam ob priložnosti njihovega velika srečanja »Clameurs!«, ki je potekal od 24. do 28. julija 2025 v formacijskem centru za skavte in skavtinje v Jambvillu v Franciji.

Sporočilo Njegove svetosti papeža Leona XIV.

francoskim skavtom in skavtinjam

ob velikem srečanju »Clameurs!«

Jambville, 24.–28. julij 2025

Dragi prijatelji francoski skavti in skavtinje, ob vašem velikem srečanju »Clameurs« vas prisrčno pozdravljam. Odločili ste se, da se srečate in razmislite o pravičnejšem in trajnostnem svetu ter odmevate krike, ki se dvigajo z zemlje. Pozdravljam to čudovito pobudo, ker želite biti dejavniki sprememb tako, da skavtstvo postavite v službo podnebnih sprememb. Z močnim in skupnim časom iger, razprav in razmišljanj o družbenih in ekoloških vprašanjih želite prispevati k varstvu okolja in okrepiti svojo zavezanost skupnemu dobremu.

Danes smo vabljeni, da pozorno prisluhnemo kriku stvarstva. Ta nujna potreba je namenjena vsemu človeškemu rodu, ki mu je Bog zaupal svoje delo. Naša vest je globoko izzvana zaradi vse resnejšega uničenja okolja, ki se dogaja. Soočeni z onesnaženjem in podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti, poslabšanjem življenja in družbeno degradacijo, globalnimi neenakostmi, pomanjkanjem pitne vode in dostopa do energije za številne prebivalce, je ekološka vzgoja bistvena za vse, da bi obrnili red stvari.

Vaše srečanje vam omogoča, da opravite razločevanje in najdete nove poti ter smernice za varovanje vašega skupnega doma. Mladi ste, polni idej in navdušenja. Želite osvojiti svet, ne da bi si ga podjarmili, ampak da bi služili življenju, ki prihaja od Boga. Ponižnost, duh služenja in globok odnos s Kristusom vam omogočajo, da v sebi ukoreninite krščanske vrednote. Le notranje spreobrnjenje omogoča spremembo navad in miselnosti, kar se prevede v nov način življenja v občestvu z okoljem. In vi skavti ste navajeni živeti v naravi, izdelovati predmete, iskati svojo pot ter organizirati igre in druženja. To vas vodi k spoštovanju stvarstva. Zato lahko s svojim življenjskim slogom veliko prispevate k družbi.

Prepričan sem, da vam ti intenzivni trenutki, ki jih doživljate, omogočajo, da se še bolj obogatite z vrednotami, kot sta srečanje in sprejemanje drugih v njihovih razlikah in dopolnjevanju. Dragi skavti, bodite ambasadorji bratstva in miru v svojem življenjskem okolju. Prihajate iz različnih kulturnih tradicij in družbenih okolij, imate različne osebnosti in starosti. Povezujete se z odraslimi in starejšimi. To je bogastvo, prednost, ki vam omogoča, da vidite širšo sliko in si predstavljate miren svet z orožjem kristjana: vero, resnico, pravičnostjo in evangelijem miru (prim. Ef 6,11–17).

Dragi prijatelji, mnogi izmed vas danes prejemate zakrament birme, znamenje vaše predanosti Cerkvi. V tem zakramentu v polnosti prejemate Svetega Duha, božjo navzočnost, ki vas vodi, osvetljuje in tolaži na vaši poti vere. Vabim vas, da ga pogosto kličete, da bi se napolnili z njegovimi darovi in milostmi.

Zdaj ko ste posvečeni, ste prejeli nalogo, da v svetu pričate o svoji veri, da ste nosilci sprememb in upanja v družbi. To je odgovornost aktivnega Kristusovega učenca, predanega oznanjevanju evangelija in ljubezni do bližnjega. Vendar je vse to mogoče le preko molitvenega življenja in prijateljstva z Bogom.

Spodbujam vas, da greste naprej, ne da bi izgubili upanje, ne da bi obupali in ne da bi se prepustili pesimizmu. Vedite, da je vsak od vas edinstven v stvarstvu, da ga Gospod ljubi na oseben način. Nikoli ne nehajte verjeti v boljši svet in prihod pristne civilizacije ljubezni. Kot je dejal papež Frančišek, tudi vi lahko gradite mostove med generacijami, kulturami in ljudstvi.

Izročujoč vas priprošnji svetega Jurija, vašega zavetnika, in materinski skrbi Device Marije, vam iz vsega srca podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga podeljujem tudi vašim animatorjem in vašim družinam.

Iz Vatikana, 3. julija 2025

Leon XIV., papež