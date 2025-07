Papež duhovnikom: Prijateljstvo z Jezusom, bratstvo in povezanost z ljudstvom

Sveti oče Leon XIV. je v petek, 25. julij 2025, v vatikanski apostolski palači v avdienco sprejel udeležence tečaja za formatorje v semeniščih, ki ga je pripravil papeški atenej Regina Apostolorum, in delegate generalnega kapitlja reda misijonarjev ksaverijanov. Spregovoril jim je o temeljih, na katerih je treba graditi duhovništvo: gojiti prijateljstvo z Jezusom, med seboj živeti bratstvo in svoje poslanstvo deliti z vsemi krščenimi.

Celostna formacija, ki preoblikuje našo človečnost in duhovnost

Tečaj za formatorje v semeniščih in generalni kapitelj misijonarjev ksaverijanov sta sicer bila dva različna dogodka, pa vendar lahko vidimo »skupno nit, ki ju združuje, saj smo poklicani, da na različne načine vstopimo v dinamiko misijona in pristopimo k izzivom evangelizacije«, je pojasnil papež.

»Ta poklicanost od vseh nas, tako posvečenih duhovnikov kot laikov, zahteva trdno in celostno formacijo, ki ni omejena na specializirano znanje, temveč mora biti usmerjena v preoblikovanje naše človečnosti in naše duhovnosti, tako da bosta odražali evangelij in da bomo “istih misli” kot Kristus Jezus (prim. Flp 2,5).«

Veselje evangelija je namenjeno vsem

Papež je spomnil na mednarodno srečanje »Srečni duhovniki«, ki ga je junija v Rimu pripravil Dikasterij za kler, ter dodal, da veselje evangelija ni namenjeno le duhovnikom, ampak vsem, zato lahko govorimo o »srečnih kristjanih, srečnih učencih in srečnih misijonarjih«. In da te besede ne bi ostale le slogan, je po papeževih besedah bistvenega pomena formacija.

»Pomembno je, da je “hiša” našega življenja in naše poti, bodisi duhovniške bodisi laiške, utemeljena na “skali” (prim. Mt 7,24–25), torej na trdnih temeljih, s katerimi se bomo lahko soočili s človeškimi in duhovnimi nevihtami, iz katerih ni izvzeto niti življenje kristjanov, duhovnikov in misijonarjev. Kako zgraditi hišo na skali?« je postavil vprašanje sveti oče in v nadaljevanju govora v razmislek ponudil tri točke.

Gojiti prijateljstvo z Jezusom

Temelj hiše, ki mora biti v središču vsake poklicanosti in apostolskega poslanstva, je gojiti prijateljstvo z Jezusom.

»V prvi osebi je treba živeti izkušnjo bližine z Učiteljem, da nas je On pogledal, vzljubil in izbral, ne po naši zaslugi, ampak iz čiste milosti, kajti predvsem to svojo izkušnjo nato posredujemo v službi: ko druge usposabljamo za duhovniško življenje in ko v svojem specifičnem poklicu oznanjamo evangelij v misijonskih deželah, najprej posredujemo svojo osebno izkušnjo prijateljstva s Kristusom, ki se kaže v našem načinu življenja, našem slogu, naši človečnosti in naši sposobnosti, da živimo dobre odnose.«

Navedel je papeža Frančiška, ki je pri eni od svojih katehez govoril o apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi ter takole dejal: »Evangelizacija je več kot navadno posredovanje doktrine in morale. Predvsem je pričevanje […], pričevanje o osebnem srečanju z Jezusom Kristusom, učlovečeno Besedo, v kateri se je izpolnilo odrešenje. […] Ni posredovanje ideologije ali doktrine o Bogu, ne. Je posredovanje Boga, ki živi v meni« (Splošna avdienca, 22. marec 2023).

»To pomeni nenehno pot spreobrnjenja,« je izpostavil sveti oče. »Formatorji in tisti, ki skrbijo zanje, ne smejo pozabiti, da so tudi sami na poti nenehnega evangeljskega spreobrnjenja; misijonarji pa ne smejo pozabiti, da so vedno prvi prejemniki evangelija, prvi, ki morajo biti evangelizirani. In to pomeni nenehno delo na sebi, prizadevanje, da se podamo v lastno srce in pogledamo tudi sence in rane, ki nas zaznamujejo, pogum, da pustimo odpasti maskam, medtem pa gojimo tesno prijateljstvo s Kristusom. Na ta način se bomo pustili preobraziti življenju po evangeliju in postali bomo pristni učenci misijonarji.«

Živeti bratstvo

Drugi pomemben vidik, ki ga je sveti oče Leon XIV. postavil v ospredje, je: med seboj živeti učinkovito in prijateljsko bratstvo. In tudi tukaj je spomnil na papeža Frančiška, ki je, ko je govoril o duhovniškem življenju, rad poudarjal štiri bližine: z Bogom, s škofom, med duhovniki in z ljudstvom (prim. Govor udeležencem simpozija Naproti fundamentalni teologiji duhovništva, 17. februar 2022).

»V tem smislu se je treba naučiti živeti kot bratje med duhovniki, pa tudi v redovnih skupnostih ter s svojimi škofi in predstojniki; veliko je treba delati na sebi, da bi premagali individualizem in hlepenje po prehitevanju drugih, kar nas spreminja v tekmece, da bi se naučili postopoma graditi dobre in bratske človeške in duhovne odnose. Mislim, da se načeloma s tem vsi strinjajo, a v resnici je pred nami še dolga pot.«

Svoje poslanstvo deliti z vsemi krščenimi

Na tretjem mestu pa je sveti oče izpostavil pomembnost deliti poslanstvo z vsemi krščenimi. »V prvih stoletjih Cerkve je bilo nekaj naravnega, da so se vsi verniki čutili učenci misijonarji in so si osebno prizadevali kot evangelizatorji. In posvečena služba je služila temu poslanstvu, ki so si ga vsi delili. Danes močno čutimo potrebo, da se vrnemo k tej udeležbi vseh krščenih pri pričevanju in oznanjevanju evangelija.«

Papež se je obrnil na zbrane brate ksaverijane, rekoč, da zagotovo iz prve roke vidijo, kako pomembno je sodelovati s sestrami in brati krščanskih skupnosti v deželah, kjer opravljajo svoje poslanstvo missio ad gentes. Formatorjem pa je povedal, da je treba duhovnike vzgajati, da sebe ne bodo videli kot samotnih voditeljev in da posvečenega duhovništva ne bodo sprejeli z vidika superiornosti.

»Potrebujemo duhovnike, ki so sposobni razločevati in v vsakem človeku prepoznati milost krsta in karizem, ki iz njega izvirajo, morda celo pomagati ljudem, da se odprejo tem darom, da najdejo pogum in navdušenje za vključevanje v življenje Cerkve in družbe. Konkretno to pomeni, da mora biti priprava bodočih duhovnikov vedno bolj potopljena v realnost Božjega ljudstva in izvedena s prispevkom vseh njegovih članov: duhovnikov, laikov in posvečenih oseb, moških in žensk.«

Papež Leon XIV. je govor zbranim duhovnikom in misijonarjem sklenil z zahvalo za srečanje, zlasti pa izrazil hvaležnost za njihovo služenje, da skrbijo za duhovniško formacijo in da opravljajo poslanstvo evangelizacije v deželah, ki so pogosto ranjene in potrebujejo upanje evangelija. Vse je spodbudil, naj pogumno nadaljujejo svojo pot ter jih izročil Marijini priprošnji.