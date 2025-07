Papež: Diplomacija kot glavna pot za preprečevanje in reševanje konfliktov

V petek, 1. avgusta, bo minilo 50 let od podpisa Helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi, na kar je med splošno avdienco, 30. julija, spomnil tudi papež Leon XIV.

»V želji po zagotavljanju varnosti v kontekstu hladne vojne je 35 držav vstopilo v novo geopolitično dobo, ki je spodbudila zbliževanje med Vzhodom in Zahodom. Ta dogodek je zaznamoval tudi obnovljeno zanimanje za človekove pravice, s posebnim poudarkom na verski svobodi, ki velja za enega od temeljev takrat nastajajoče arhitekture sodelovanja "od Vancouvra do Vladivostoka",« je dejal.

»Aktivno sodelovanje Svetega sedeža na Helsinški konferenci, ki ga je zastopal nadškof Agostino Casaroli, je pripomoglo k spodbujanju politične in moralne zavezanosti miru. Danes je bolj kot kdaj koli prej bistveno ohraniti duh Helsinkov: vztrajati v dialogu, krepiti sodelovanje in diplomacijo postaviti za prednostno pot za preprečevanje in reševanje konfliktov,« je še poudaril sveti oče.