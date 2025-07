Papež bizantinski katoliški Cerkvi v Pittsburghu: Bogato izročilo in vidno občestvo

Od 16. do 20. julija 2025 je v mestu Whiting v Indiani (ZDA) potekalo tretjega metropolitsko zasedanja bizantinske katoliške Cerkve v Pittsburghu. Na udeležence se je s sporočilom obrnil tudi papež Leon XIV. ter izpostavil živost bizantinskih skupnosti v Severni Ameriki.

Bogato izročilo bizantinskih katoliških Cerkva

Zasedanje, ki sta ga sklicala pittsburški metropolit William Skurla, nadškof nadeparhije Pittsburgh, in svet hierarhov, se je odvijalo na temo »Pridite, počastimo in priklonimo se Kristusu«, kar »ponuja dragoceno priložnost za rast v edinosti in za potrditev vaše predanosti Gospodu«, kot zapiše sveti oče na začetku sporočila.

»Z bogoslužnimi obhajanji, molitvenim premišljevanjem in bratskim dialogom boste zagotovo obnovili svoje zvesto pričevanje o Kristusu ter poglobili svoje oznanjevanje evangelija v bogatem izročilu bizantinskih katoliških Cerkva.«

Vidno znamenja občestva v Cerkvi

Da se zasedanja udeležujejo duhovniki, posvečene osebe in verniki laiki, poleg njih pa tudi predstavniki eksarhata v Torontu in Dikasterija za vzhodne Cerkve, po papeževih besedah predstavlja »vidno znamenje občestva v Cerkvi«.

Pogumno sprejemati pastoralno prenovo

Leon XIV. izrazi hvaležnost za pričevanje njihovih »prednikov, ki so sredi različnih izzivov in negotovosti zgradili žive bizantinske skupnosti v Severni Ameriki. Njihova zapuščina se nadaljuje v vašem pogumnem sprejemanju pastoralne prenove, ki je ukoreninjena v zvestobi vaši dediščini.«

»Zagotavljam vam svojo duhovno bližino in vaše srečanje izročam prirošnji Marije, Matere Božje,« sklene papež, ki vsem udeležencem zasedanja podeljuje svoj apostolski blagoslov ter ga prav tako namenja vsem v nadeparhiji »kot znamenje modrosti, veselja in miru v Gospodu«.