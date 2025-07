Papež sprejel avguštinke. »Kultura brez resnice postane sredstvo mogočnežev«

Sveti oče je v soboto, 5. julija 2025, v avdienco sprejel sestre avguštinke, Jezusove in Marijine služabnice, ki so sklenile svoj provincialni kapitelj. Povabil jih je, naj bodo po zgledu ustanoviteljice potrpežljive v preizkušnjah, pogumne pri poslanstvu in vzgoji vztrajne pri vzgoji umov in src.

Vatican News

Papež je uvodoma dejal, da so redovnice v tem tednu molitve, razločevanja in skupnega načrtovanja obnovile zavezanost karizmi ustanoviteljice, častitljive Božje služabnice sestre Marie Tereze Spinelli.

»Medtem ko se nadaljuje postopek za njeno kanonizacijo, se nadaljuje tudi vaša pot svetosti! Kot sestre avguštinke, Jezusove in Marijine služabnice, vas spodbujam, da se vedno znova pustite voditi vašemu imenu. Kajti služenje, ki ga živite vsak dan, se uresničuje predvsem v posvetitvi vašega življenja Gospodu in se krepi v iskreni pobožnosti do njegove in naše Matere.

Posnemajoč sestro Mario Tereso boste torej v stiskah potrpežljive, kajti Gospod potrjuje svojo zvestobo prav v naših preizkušnjah; pri poslanstvu boste pogumne, da bo vzgojno delo, ki se mu posvečate, vzgajalo modre ume in srca, sposobna poslušanja in gorečnosti za človeštvo; vztrajne boste v hoji za Kristusom, ki je "pot, resnica in življenje" (Jn 14,6) ter zato merilo za vse naše kulturne pobude. Vemo, da kultura brez resnice postane sredstvo mogočnežev: namesto da bi vesti osvobodila, jih zmede in raztrese v skladu z interesi trga, mode ali posvetnega uspeha.

V zvezi s tem vam svetujem, da ponovno preberete delo De Magistro svetega učitelja, našega očeta Avguština in ga premišljujete v bližnji prihodnosti premišljevali, da bi požele sadove vašega kapitlja. V tem zapisu Avguštin pravi, da mora zunanje poučevanje vedno voditi k srečanju z notranjim Učiteljem, ki je Jezus (prim. I, 11). V njegovem imenu želim vse dobro vašim skupnostim in vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.«