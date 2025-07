Papeška poletna rezidenca v Castel Gandolfu: zgodovina, umetnost, zanimivosti

Leon XIV. je šestnajsti papež, ki svoj poletni oddih preživlja v Castel Gandolfu. Apostolsko palačo, ki so jo od polovice 17. stoletja dalje uporabljali Petrovi nasledniki, je papež Frančišek leta 2016 odprl za javnost. Muzejski kompleks bo odprt tudi v času, ko bo v Castel Gandolfu sveti oče: od 6. do 20. julija ter od 15. do 17. avgusta.

Paolo Ondarza – Vatikan

Na ruševinah Domicijanove vile

Apostolska palača v Castel Gandolfu stoji na kraju, kjer je bilo nekoč legendarno mesto Alba Longa, v katerem naj bi se rodila dvojčka Romul in Rem, ustanovitelja Rima. Okoli leta 1000 si je družina Gandolfi iz Genove prilastila omenjeno ozemlje ter na njem zgradila grad, in sicer na ostankih razkošne rimske vile cesarja Domicijana (81-96 po Kr.) Albanum Domitiani. Leta 1279 je veleposestvo prešlo v last družine Savelli. Zaradi velikih dolgov ji je bil odvzet in je leta 1604 postal del neodtujljive dediščine Cerkve. Tri leta kasneje je papež Pavel V. poskrbel, da je kraj dobil pitno vodo.

Pogled na jezero Albano

Urban VIII. prvi papež za počitnicah v Castel Gandolfu

Prvi papež, ki je odšel na počitnice v Castel Gandolfo, je bil Urban VIII. in sicer 10. maja leta 1626. Letopisi poročajo, da so po sončnem vzhodu njegov odhod iz Rima naznanili topovski streli. Tamkajšnji prebivalci so ga sprejeli z veselimi vzkliki, mednje pa se je redno vračal med letnim oddihom, kakor tudi večina njegovih naslednikov. Papež Urban VIII. je grad spremenil v apostolsko palačo ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj bi papeži preživljali svoj dopust.

Spremembe skozi stoletja

Skozi stoletja so papeži rezidenco širili in obogatili: Aleksander VII. z Berninijevim prispevkom, Klemen XIV. z nakupom bližnje Vile Cybo, Pavel V. pa z obnovo akvaduktov. Po letu 1870, ki zaznamuje konec Papeške države, je bilo to področje 60 let zapuščeno.

Vrtovi in astronomski observatorij

Zahvaljujoč Lateranskim sporazumom iz leta 1929 je Castel Gandolfo v poletnem času ponovno gostil papeže. Opravljena so bila obsežna obnovitvena dela in vzpostavljene povezave med tremi parki: Mavrovim vrtom, Vilo Cybo in Vilo Barberini. Leta 1934 so zaradi svetlobne onesnaženosti v Rimu v Castel Gandolfo preselili tudi vatikanski astronomski observatorij, ki ga vodijo jezuiti.

Benedikt XVI. v Castel Gandolfu

Benedikt XVI. je bil zadnji papež, ki je stanoval v Castel Gandolfu, in sicer v tednih pred selitvijo v samostan Mater Ecclesiae v Vatikanu. Prebivalci tega kraja v bližini Rima, ki so že stoletja povezani s Petrovimi nasledniki, se veselijo, da imajo svetega očeta ponovno v svoji sredi. Leon XIV. se je pred včerajnšnjim odhodom v Castel Gandolfo tja odpravil že dvakrat: 29. maja je obiskal Borgo Laudato si’ in apostolsko palačo, 3. julija pa si je ogledal potek del v Vili Barberini, ki je skupaj s poslopji in vrtovi namenjena njegovemu bivanju. Antiquarium, ki se je del muzeja in se nahaja v pritličju tamkajšnjih stavb, bo v tem času zaprt za javnost. Gre za prostore, ki hranijo dragocene arheološke najdbe, odkrite na tem območju med letoma 1841 in 1931.

Trije obiski papeža Frančiška in Borgo Laudato si’

Papež Frančišek je Castel Gandolfo obiskal trikrat, vendar tam nikoli ni bival. Prvič se je tja odpravil 23. marca 2013, ko je obiskal papeža Benedikta XVI. Februarja 2023 je papež Frančišek ustanovil projekt Borgo Laudato si’, ki naj bi prispeval k »razvoju ekološke vzgoje« zahvaljujoč »Centru za visokošolsko izobraževanje Laudato si’«, katerega naloga je ozaveščanje o omenjenih vprašanjih. Borgo Laudato si’ obsega del področja papeških vil in je namenjen izobraževalnim dejavnostim in celostni formaciji. S pomočjo vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju botanike, biologije in celostne ekologije je začel podjetnikom in specialistom, šolarjem in študentom nuditi priložnost za poglobitev vrednot na podlagi okrožnice Laudato si’ ter tečaje za vrtnarje in vzdrževalce zelenih površin. Projekt delovnega usposabljanja s področja celostne ekologije je namenjen tudi migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot dostojanstva in vključenosti v družbo.

Zgodovina, predmeti posameznih papežev

Osrednji del muzejskega kompleksa je apostolska palača. V prvem nadstropju se nahaja galerija s portreti vseh papežev od 16. stoletja do danes, v drugem nadstropju pa si obiskovalci lahko ogledajo prostore, kjer je potekalo vsakdanje življenje papežev. Med njimi je zasebna kapela s kopijo slike Marije iz Čenstohove, kjer sta skupaj molila novoizvoljeni papež Frančišek in njegov predhodnik, zaslužni papež Benedikt XVI. Razstavljena so tudi liturgična oblačila ter dragoceni predmeti posameznih Petrovih naslednikov. Med njimi so nosilnica Pija IX., papeški stol, ki je bil kar osemdeset let v konzistorni dvorani, uniforme uslužbencev papeškega dvora ter liturgična oblačila papeža Pavla V. Na ogled je tudi avtomobil, s katerim je v Castel Gandolfo prihajal Janez Pavel II.

V papeževi spalnici se je rodilo 36 otrok

Od 10. februarja lani je v apostolski palači na ogled pomenljiva razstava »Castel Gandolfo 1944«. Prikazuje »dolgo zimo« leta 1944, ko je papeška letna rezidenca z vilami gostila 12.000 ljudi, ki so bežali pred vojno in bombardiranji, v katerih je umrlo več kot 500 ljudi. Pričuje o gorečnosti, duhu in skrbi papeža Pija XII. za vse ljudi, ne glede na spol, vero ali politično prepričanje. Papeška rezidenca se je takrat spremenila tudi v improvizirano bolnišnico za zdravljenje ranjencev: Pij XII. je osebju naročil, da mora dati na razpolago beguncem tudi najbolj zasebne sobe in njegovo stanovanje. V papeževi spalnici se je v tistih mesecih rodilo kar 36 otrok, med njimi sta bila tudi dvojčka, ki so ju starši v spomin na papeža poimenovali Eugenio Pio in Pio Eugenio.

Spremembe za obiskovalce

Tudi v času bivanja papeža Leona XIV. v Castel Gandolfu si bo mogoče ogledati tamkajšnjo apostolsko palačo, vendar z nekaj spremembami v urniku: zlasti ob nedeljah, ko se bodo verniki zbrali na Trgu svobode za opoldansko molitev s svetim očetom, oziroma glede na papeževe javne dejavnosti. Poleg ogleda Mavrovega in Skrivnega vrta bo obiskovalcem omogočen dostop do nekaterih predelov, ki so običajno zaprti za javnost in pripovedujejo o zasebnem življenju papežev: od kapelice Urbana VIII. do biljardne sobe ter glasbene sobe. Vatikanski astronomski observatorij pa bo v času papeževega bivanja v Castel Gandolfu zaprt za javnost.

Papež Leon XIV. bo bival v Vili Barberini

Za razliko od svojih predhodnikov papež Leon XIV. torej ne bo stanoval v apostolski palači, ampak v Vili Barberini, ki je imela do zdaj s svojim prostranim zemljiščem funkcijo parka. Prvotno je šlo za majhno palačo, ki jo je v 17. stoletju zgradil Scipione Visconti. Leta 1630 jo je kupil Taddeo Barberini, nečak Urbana VIII., ki je zgradbo povečal in preuredil vrt ter ga obogatil z oljčnimi nasadi, sadovnjaki, živimi mejami in tlakovano sprehajalno potjo.