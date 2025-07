Ob obletnici pristanka na Luni sveti oče poklical Buzza Aldrina

Papež in Buzz Aldrin med video klicem

20. julija 2025, na dan, ko je minilo 56 let od pristanka misije Apollo 11 na Luni, je papež Leon XIV. poklical Buzza Aldrina, člana odprave, ki je kot drugi človek, za Neilom Armstrongom, stopil na Lunino površino.

Vatican News

Kot so zapisali na tiskovnem uradu Svetega sedeža, se je papež z upokojenim astronavtom spominjal »zgodovinskega dosežka«, ki pričuje o »človeški genialnosti«.

Z besedami iz Psalma 8 sta skupaj razmišljala o skrivnosti stvarstva, njegovi veličini in krhkosti. Ob koncu pogovora je sveti oče blagoslovil Aldrina, njegovo družino in sodelavce.

Naj spomnimo, da je Buzz Aldrin pred vrnitvijo na zemljo v neposrednem televizijskem prenosu 23. julija 1969 želel prebrati naslednji dve vrstici iz Psalma 8: »Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil: kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ?«. Tudi Pavel VI. je v govoru o tem vesoljskem podvigu med opoldansko molitvijo 13. julija 1969, teden dni pred pristankom na Luni, citiral Psalm 8 in ga komentiral z naslednjimi besedami: »Človek, ta Božja ustvarjenina, se nam razodeva še bolj kot skrivnostna Luna, ki je v središču tega podviga. Razodeva se nam kot velikan. Razodeva se nam kot božji; ne sam v sebi, ampak v svojem izvoru in svojem cilju. Čast človeku, čast njegovemu dostojanstvu, njegovemu duhu, njegovemu življenju«.