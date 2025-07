Napad v DR Kongo, papež moli za preganjane kristjane

Sveti oče je ponovno izrazil »svojo globoko bolečino zaradi brutalnega terorističnega napada«, ki se je zgodil v noči s 26. na 27. julij v Komandi v vzhodni Demokratični republiki Kongo, kjer je več kot štirideset kristjanov bilo ubitih v cerkvi med molitvenim bdenjem in na svojih domovih.

»Medtem ko žrtve izročam Božjemu ljubečemu usmiljenju, molim za ranjene in za kristjane, ki po vsem svetu še naprej trpijo zaradi nasilja in preganjanj. Pri tem pozivam vse, ki imajo lokalno in mednarodno odgovornost, naj sodelujejo pri preprečevanju podobnih tragedij,« je dejal ob koncu splošne avdience v sredo, 30. julija.