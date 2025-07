Papež

Leon XIV. ob začetku jubileja mladih: Naj se vaš krik za Jezusa Kristusa sliši do konca sveta

Ob sklepu svete maše, v torek, 29. julija 2025, ki jo je ob odprtju jubileja mladih, ki bo trajal do 3. avgusta 2025, daroval na Trgu sv. Petra msgr. Rino Fisichella, je papež Leon XIV. nenapovedano s papamobilom obiskal Trg sv. Petra in Ulico sprave ter tako osebno pozdravil več kot 120 tisočero množico mladih. Ob sklepu obhoda je sveti oče mlade nagovoril v različnih jezikih: »In od danes se bodo vaši glasovi, vaše navdušenje, vaši kriki, ki so vsi za Jezusa Kristusa, slišali do konca sveta!«

Leon XIV. Sveti oče Leon XIV. je najprej mladim zaželel lep večer v italijanščini, španščini in angleščini:

Buonasera!

Buenas tardes!

Good evening! Jezus nam pravi: »Vi ste sol zemlje«, »Vi ste luč sveta!« Vi ste sol zemlje, luč sveta! In od danes se bodo vaši glasovi, vaše navdušenje, vaši kriki, ki so vsi za Jezusa Kristusa, slišali do konca sveta! Današnji dan označuje začetek vrste dni, poti, jubileja upanja in svet potrebuje sporočila upanja. Vi ste to sporočilo in še naprej morate dajati upanje vsem. Upamo, da boste vsi vi vedno znamenja upanja v svetu! Danes začenjamo. V prihodnjih dneh boste imeli priložnost biti sila, ki lahko prinese Božjo milost, sporočilo upanja, luč mestu Rimu, Italiji in celotnemu svetu. Hodimo skupaj z našo vero v Jezusa Kristusa. In naš krik mora biti tudi za svetovni mir. Recimo vsi: »Želimo mir na svetu!« Trg: »Želimo mir na svetu!« Molimo za mir. Molimo za mir in bodimo priče miru Jezusa Kristusa, sprave, te luči sveta, ki jo vsi iščemo. Bratje in sestre, naj bo Gospod z vami. Naša pomoč v imenu Gospodovem... blagoslov... Se vidimo. Dobimo se v Tor Vergati. Želim vam lep teden!