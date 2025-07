Leon XIV.: Naše upanje je v Bogu, zato smo poklicani prinašati upanje

Sveti oče Leon XIV. se je v četrtek, 17. julija 2025, srečal z romarji ekumenskega pravoslavno-katoliškega romanja iz Združenih držav Amerike. »Naše upanje je v Bogu, in prav zato, ker nenehno črpamo iz neizčrpnega vira njegove milosti, smo poklicani biti priče in prinašalci upanja,« je in zaželel, da bi ob vrnitvi h koreninam naše vere vsi doživeli dar Božje tolažbe ter današnjemu človeštvu prinašali tolažbo in upanje.

Na nov in konkreten način doživeti vero

Romanja na kraje svetih Petra in Pavla sta se udeležila tudi pravoslavni metropolit Elpidophoros, in kardinal Joseph William Tobin, nadškof metropolit v Newarku v ZDA, ki se jima je papež tudi zahvalil za srečanje, ki je potekalo v Castel Gandolfu, kjer sveti oče preživlja svoj poletni oddih.

»Odpravili ste se iz Združenih držav Amerike, ki je – kot veste – tudi moja rojstna domovina; in to potovanje je namenjeno vrnitvi h koreninam, k izvorom, na kraje spomina na apostola Petra in Pavla v Rimu in apostola Andreja v Konstantinoplu. To je tudi način, da na novo in konkretno doživite vero, ki izhaja iz poslušanja evangelija, ki so nam ga posredovali apostoli (prim. Rim 10,16),« je papež Leon XIV. nagovoril zbrane romarje.

(@VATICAN MEDIA)

Poklicani biti priče in prinašalci upanja

Kot je dodal, je prav tako pomenljivo, da njihovo romanje poteka v letu, ki zaznamuje 1700. obletnico nicejskega koncila. »Simbol [izpoved] vere, ki so jo sprejeli zbrani očetje, ostaja – skupaj z dodatki, sprejetimi na koncilu v Konstantinoplu leta 381 – skupna dediščina vseh kristjanov, za katere je veroizpoved sestavni del njihovega bogoslužnega obhajanja. Po previdnostnem naključju pa se letos ujemata tudi koledarja naših Cerkva, tako da smo lahko skupaj zapeli velikonočno alelujo: “Kristus je vstal! Zares je vstal!”.«

»Te besede razglašajo, da je temo greha in smrti premagalo Jagnje, ki je bilo žrtvovano, Jezus Kristus, naš Gospod,« je nadaljeval papež. »To nas navdaja z velikim upanjem, saj vemo, da noben krik nedolžnih žrtev, noben jok mater, ki objokujejo svoje otroke, ne bo ostal neuslišan. Naše upanje je v Bogu, in prav zato, ker nenehno črpamo iz neizčrpnega vira njegove milosti, smo poklicani biti priče in prinašalci upanja. Katoliška Cerkev trenutno obhaja jubilej upanja, katerega geslo, ki ga je izbral moj predhodnik papež Frančišek, je Peregrinantes in Spe, to je Romarji upanja.« Papež je izpostavil, da tudi ime metropolita Elpidophorosa v grščini pomeni »nosilec upanja«, ter dodal: »Upam, da bo vaše romanje vse vas potrdilo v upanju, ki je rojeno iz vere v vstalega Gospoda!«

Pri avdienci zbrani romarji so v Rimu molili na grobovih apostolov Petra in Pavla, svoje potovanje pa bodo nadaljevali v Konstantinoplu, zato je Leon XIV. poslal pozdrave in objem miru patriarhu Bartolomeju, ki ga je imenoval »moj častitljivi brat«, in spomnil, da se je ekumenski patriarh udeležil svete mašo ob začetku njegovega pontifikata. »Upam, da ga bom lahko ponovno srečal čez nekaj mesecev, ko se bom udeležil ekumenske slovesnosti ob obletnici nicejskega koncila,« je zatrdil.

(@VATICAN MEDIA)

Še naprej slediti poti edinosti in bratske ljubezni

»Vaše romanje je eden od bogatih sadov ekumenskega gibanja, katerega cilj je obnoviti polno edinost med vsemi Kristusovimi učenci v skladu z Gospodovo molitvijo med zadnjo večerjo, “da bi bili vsi eno” (Jn 17,21). Včasih se nam zdijo samoumevna ta znamenja medsebojne podelitve in občestva, ki še ne pomenijo polne edinosti, vendar pa že kažejo teološki napredek in dialog ljubezni, ki sta zaznamovala zadnja desetletja,« je dejal.

Spomnil je na papeža Pavla VI. in patriarha Atenagoro, ki sta 7. decembra 1965, na predvečer zaključka drugega vatikanskega koncila, podpisala »skupno izjavo, s katero sta iz spomina in sredine Cerkve odstranila kazni izobčenja, ki so sledile dogodkom leta 1054«. »Romanje, kot je vaše, pred tem verjetno sploh ne bi bilo mogoče,« je pripomnil Leon XIV. in izpostavil: »Delovanje Svetega Duha je v srcih ustvarilo pripravljenost za te korake kot preroško znamenje popolne in vidne edinosti. Tudi mi moramo še naprej prositi Parakleta, Tolažnika, za milost, da bi sledili poti edinosti in bratske ljubezni.«

»Edinost med tistimi, ki verujejo v Kristusa, je eno od znamenj Božjih darov tolažbe; Sveto pismo obljublja, da “v Jeruzalemu boste potolaženi” (Iz 66,13). Rim, Konstantinopel in vsi ostali sedeži niso poklicani, da tekmujejo za primat, saj s tem tvegajo, da se bodo znašli kot učenci, ki so se na poti, ko je Jezus naznanil svoje prihajajoče trpljenje, prepirali, kdo od njih je največji (prim. Mr 9,33-37).«

Današnjemu človeštvu vlivati olje tolažbe in vino veselja

V buli o napovedi jubilejnega leta je papež Frančišek zapisal, da »bo to sveto leto usmerjalo pot proti drugi obletnici, temeljni za vse kristjane. Leta 2033 bomo namreč obhajali dva tisoč let odrešenja, ki je bilo uresničeno po trpljenju, smrti in vstajenju Gospoda Jezusa (Spes Non Confundit, 6).«

»Duhovno se vsi moramo vrniti v Jeruzalem, mesto miru, kjer so Peter, Andrej in vsi apostoli po dneh Gospodovega trpljenja in vstajenja na binkošti prejeli Svetega Duha in od takrat dalje pričevali o Kristusu na vseh koncih sveta,« je še dejal Leon XIV. in sklenil: »Naj ob vrnitvi h koreninam naše vere vsi doživimo dar Božje tolažbe in kot dobri Samarijan postanemo sposobni današnjemu človeštvu vlivati olje tolažbe in vino veselja.«