Video sporočilo svetega očeta Leona XIV. mladim, zbranim na praznovanju vere v Chicagu

Papež Leon XIV. je v soboto, 14. junija 2025, preko video sporočila nagovoril mlade, zbrane v njegovem rojstnem kraju Chicagu v parku White Sox na velikem praznovanju kot skupnost vere čikaške nadškofije in jih pozival, naj gradijo skupnost, sprejmejo Božjo ljubezen in postanejo »svetilniki upanja« v današnjem svetu.

Papež Leon XIV.

Moji dragi prijatelji. V veselje mi je pozdraviti vse vas, ki ste se zbrali v parku White Sox na tem velikem praznovanju kot skupnost vere v nadškofiji Chicago. Poseben pozdrav kardinalu Cupichu, pomožnim škofom, vsem mojim prijateljem, ki so se danes zbrali ob prazniku Presvete Trojice.

In tukaj začenjam, ker je Trojica vzor Božje ljubezni do nas. Bog: Oče, Sin in Duh. Tri osebe v enem Bogu živijo skupaj v globini ljubezni, v skupnosti in to občestvo podeljujejo z vsemi nami.

Torej, ko ste se danes zbrali na tem velikem praznovanju, vam želim izraziti svojo hvaležnost in vas hkrati spodbuditi, da še naprej gradite skupnost, prijateljstvo kot bratje in sestre v vsakdanjem življenju, v svojih družinah, v svojih župnijah, v nadškofiji in po vsem svetu.

Poseben pozdrav bi poslal vsem mladim – vam, ki ste danes tukaj zbrani, in tistim, ki ta pozdrav morda spremljate preko tehnoloških sredstev, na internetu. Ko rastete skupaj, morda spoznate – še posebej potem, ko ste preživeli čas pandemije – trenutke izolacije, velikih težav, včasih celo težav v svojih družinah ali v današnjem svetu. Včasih se lahko zgodi, da vam okoliščine vašega življenja niso dale priložnosti, da bi živeli svojo vero, da bi živeli kot člani verske skupnosti, in rad bi izkoristil to priložnost, da bi vsakega od vas povabil, da pogledate v svoje srce, da prepoznate, da je Bog prisoten in da vas, morda na mnogo različnih načinov, Bog išče, vas kliče, vas vabi, da spoznate njegovega Sina Jezusa Kristusa, preko Svetega pisma, morda preko prijatelja ali sorodnika …, dedka ali babice, ki je morda oseba vere. Odkriti, kako pomembno je, da je vsak od nas pozoren na prisotnost Boga v svojem srcu, na to hrepenenje po ljubezni v svojem življenju, da iščemo, resnično iščemo in najdemo načine, kako lahko s svojim življenjem nekaj storimo, da služimo drugim.

In v tem služenju drugim lahko odkrijemo, da lahko z združevanjem v prijateljstvu, z gradnjo skupnosti tudi mi najdemo pravi smisel svojega življenja. Trenutki tesnobe, osamljenosti ... Mnogi ljudje, ki trpijo zaradi različnih izkušenj depresije ali žalosti, lahko odkrijejo, da je Božja ljubezen resnično sposobna ozdraviti, da prinaša upanje in da v resnici, ko se srečamo kot prijatelji, kot bratje in sestre, v skupnosti, v župniji, v izkušnji skupnega življenja v veri, lahko odkrijemo, da lahko Gospodova milost, Božja ljubezen resnično ozdravi nas, nam lahko da moč, ki jo potrebujemo, je lahko vir tistega upanja, ki ga vsi potrebujemo v svojem življenju.

Medsebojna podelitev tega sporočila upanja – ozaveščanje, služenje, iskanje načinov, kako narediti naš svet boljši – daje resnično življenje vsem nam in je znamenje upanja za ves svet.

Tukaj zbranim mladim želim še enkrat povedati, da ste obljuba upanja za mnoge izmed nas. Svet gleda vas, ko se ozrete okoli sebe in rečete: potrebujemo vas, želimo vas z nami, da bi z vami delili to poslanstvo – kot Cerkev in v družbi – oznanjevanja sporočila pravega upanja in spodbujanja miru, spodbujanja harmonije med vsemi narodi.

Gledati moramo dlje od naših – če jih lahko tako imenujemo – sebičnih načinov. Iskati moramo načine za združevanje in spodbujanje sporočila upanja. Sveti Avguštin nam pravi, da če hočemo, da bo svet boljši, moramo začeti pri sebi, začeti moramo pri svojem življenju, pri svojem srcu (prim. Pridiga 311; Komentar Janezovega evangelija, Homilija 77).

In tako, v tem smislu, ko se zbirate kot skupnost vere, ko praznujete v čikaški nadškofiji, ko ponujate svojo izkušnjo veselja in upanja, lahko razumete, lahko odkrijete, da ste tudi vi resnično svetilnik upanja. Tista svetloba, ki je morda ni lahko videti na obzorju; vendar, ko rastemo v naši enotnosti, ko se zbiramo v občestvu, odkrivamo, da ta luč postaja vse svetlejša. Tista luč, ki je v resnici naša vera v Jezusa Kristusa. In mi lahko postanemo to sporočilo upanja, ki spodbuja mir in enotnost po vsem svetu. Vsi živimo s toliko vprašanji v srcu. Sveti Avguštin tako pogosto govori o naših »nemirnih« srcih in pravi: »nemirno je naše srce, dokler se ne umiri v tebi, Gospod« (Izpovedi 1,1,1). Ta nemir ni nič slabega in ne smemo iskati načinov, kako pogasiti ogenj, odpraviti ali celo omrtvičiti napetosti, ki jih čutimo, težave, ki jih doživljamo. Raje stopimo v stik s svojim srcem in spoznajmo, da lahko Bog deluje v naših življenjih, skozi naša življenja in preko nas doseže druge ljudi.

To kratko sporočilo vsem vam želim zaključiti s povabilom, da ste resnično ta luč upanja. »Upanje pa ne osramoti«, pravi sv. Pavel v pismu Rimljanom (5,5). Ko vidim vsakega od vas, ko vidim, kako se ljudje zberejo, da obhajajo svojo vero, spoznam, koliko upanja je na svetu.

V tem jubilejnem letu upanja nas Kristus, ki je naše upanje, resnično kliče, da stopimo skupaj, da bomo lahko pravi živi zgled: luč upanja v današnjem svetu.

Zato bi rad vse vas povabil, da si vzamete trenutek, odprete svoja srca Bogu, Božji ljubezni, tistemu miru, ki nam ga lahko da le Gospod. Začutiti, kako globoko lepa, kako močna, kako pomembna je Božja ljubezen v našem življenju. In priznati, da čeprav ne naredimo ničesar, da bi si zaslužili Božjo ljubezen, Bog v svoji velikodušnosti še naprej izliva svojo ljubezen na nas. In ko nam daje svojo ljubezen, nas prosi le, da smo radodarni in delimo z drugimi, kar nam je dal.

Naj bo za vas resnično blagoslov, ker ste se zbrali na tem praznovanju. Naj se Gospodova ljubezen in mir spustita na vsakega izmed vas, na vaše družine in naj vas Bog vse blagoslovi, da boste vedno svetilniki upanja, znamenje upanja in miru po vsem svetu.

Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta + in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen.