Telefonski pogovor med Leonom XIV. in ruskim predsednikom Putinom

Direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je v sredo, 4. junija 2025, zvečer, sporočil novinarjem podrobnosti glede telefonskega pogovora med papežem Leonom XIV. in ruskim predsednikom Putinom.

Tiskovni urad Svetega sedeža

»Potrjujem, da je danes popoldne potekal telefonski pogovor med papežem Leonom XIV. in predsednikom Putinom. Med telefonskim pogovorom je bila poleg vprašanj vzajemnega interesa posebna pozornost namenjena razmeram v Ukrajini in miru. Papež je pozval Rusijo, naj naredi gesto, ki je naklonjena miru, poudaril je pomen dialoga za uresničitev pozitivnih stikov med stranema in iskanje rešitev za konflikt. Razpravljala sta o humanitarnih razmerah, potrebi po spodbujanju pomoči, kjer je to potrebno, trenutnih prizadevanjih za izmenjavo ujetnikov in vrednosti dela, ki ga kardinal Zuppi opravlja v zvezi s tem. Papež Leon omenjajoč patriarha Kirila, se mu je zahvalil za dobre želje, prejete ob začetku njegovega papeževanja, in poudaril, kako so lahko skupne krščanske vrednote luč, ki pomaga iskati mir, braniti življenje in iskati pristno versko svobodo«.