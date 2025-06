Sveti oče: Svoje življenje ukoreninite v vedno močnejši in osebni ljubezni do Jezusa

Papež Leon XIV. je duhovnikom pariške cerkvene pokrajine, ki so 5. junija v katedrali Notre Dame obhajali svoj jubilej in 60-letnico konstitucije Presbyterorum ordinis, poslal sporočilo. V njem jih je spodbudil k služenju, ki temelji na velikodušni in brezpogojni ljubezni do skupnosti, ki so jim zaupane.

Vatican News

»Vesel sem, da vam lahko izkažem svojo očetovsko naklonjenost in vas spodbudim pri nadaljevanju vaše službe v služenju Božjemu ljudstvu, ki vam je zaupano,« zapiše sveti oče na začetku pisma in nadaljuje: »Da bi bili uspešni v težkih – in pogosto utrujajočih – cerkvenih in družbenih razmerah, v katerih živite, vas vabim, da svoje življenje in služenje ukoreninite v vedno močnejši, osebni in pristni ljubezni do Jezusa, ki vas je naredil za svoje prijatelje in vas upodobil po sebi za večnost; ter v velikodušni in brezpogojni ljubezni do vaših skupnosti; ljubezni, prežeti z bližino, sočutjem, nežnostjo, ponižnostjo in preprostostjo, kakor nas je tako pogosto spominjal pokojni papež Frančišek. Tako boste verodostojni, tudi če še niste svetniki, in se boste dotaknili src najbolj oddaljenih ljudi, si pridobili njihovo zaupanje ter jih pripeljali do srečanja z Jezusom. Vabim vas, da med seboj gojite duhovniško bratstvo, ohranjate tesno vez ljubezni s svojimi škofi in neutrudno molite za enost Cerkve. Sveti Duh naj vam pomaga, da boste vsak dan obnavljali velikodušno podaritev samih sebe Gospodu na dan svojega posvečenja.

Ko nad vsakega izmed vas kličem varstvo Naše Gospe ter priprošnjo vseh svetih pariških duhovnikov in škofov, ki so hodili pred vami, vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov,« sklene sporočilo pariškim duhovnikom papež Leon XIV.