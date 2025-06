Sveti oče sprejel argentinskega predsednika Mileia

Papež Leon XIV. je v soboto, 7. junija 2025, v vatikanski apostolski palači v avdienco sprejel argentinskega predsednika Javierja Gerarda Mileia, ki se je nato srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom v spremstvu msgr. Mirosława Wachowskega, podtajnika za odnose z državami.

Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu sta bili izraženi vzajemna naklonjenost glede trdnih dvostranskih odnosov ter želja po njihovi nadaljnji krepitvi. Zatem so se zaustavili ob vprašanjih skupnega interesa, med katerimi so predvsem socialno-ekonomske razmere, boj proti revščini ter zavezanost socialni koheziji.

Na koncu so razpravljali o nekaterih regionalnih in mednarodnih družbenopolitičnih vprašanjih, s posebnim poudarkom na trenutnih konfliktih, pri čemer so opozorili na pomen nujnega prizadevanja za mir.