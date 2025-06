Sveti oče: Sinodalnost je slog, ki nam pomaga biti Cerkev

Papež Leon XIV. je v četrtek, 26. junija 2025, pozdravil člane rednega sveta generalnega tajništva škofovske sinode, ki so se zbrali na svojem srečanju. Spodbudil jih je pri njihovem delu, se zanj zahvalil in jim zagotovil svojo molitev.

Vatican News

Sveti oče je spomnil, da je dal papež Frančišek škofovski sinodi nov zagon. Kot je sam večkrat dejal, se je pri tem skliceval na sv. Pavla VI. »In zdi se mi, da je dediščina, ki nam jo je zapustil, predvsem naslednja: da je sinodalnost slog, drža, ki nam pomaga biti Cerkev, spodbujajoč pristne izkušnje soudeležbe in občestva.

Papež Frančišek je med svojim pontifikatom to misel razvijal na različnih sinodalnih zasedanjih, zlasti na sinodi o družini, nato pa jo je nadgradil na zadnji sinodalni poti, ki je bila posvečena prav sinodalnosti.

Seveda škofovska sinoda ohranja lastno institucionalno fizionomijo in se hkrati bogati s sadovi, ki so dozoreli v tem času. In vi ste organ, ki je imenovan, da zbere te sadove in naredi refleksijo za naprej. Spodbujam vas pri tem delu, molim, da bo plodno in sem vam že sedaj zanj hvaležen.«