Sveti oče rimskim duhovnikom: Prizadevajmo si biti verodostojni in vzorni duhovniki

Edinost in občestvo, zglednost ter preroški pogled na današnje izzive so bili osrednji poudarki papeževega govora, namenjenega kleru rimske škofije, s katerim se je srečal v četrtek, 12. junija 2025, v Vatikanu. Zagotovil jim je svojo bližino, naklonjenost in pripravljenost hoditi skupaj z njimi. »Izročimo svoje duhovniško življenje Gospodu in ga prosimo, naj raste v edinosti, zglednosti in preroški zavzetosti, da bi služili našemu času.«

Papež Leon XIV. je duhovnike rimske škofije, s katerimi se je srečal prvič v svojem pontifikatu, spodbudil k skupni hoji, ki je »vedno zagotovilo za zvestobo evangeliju««, ter izpostavil pomembnost duhovniškega bratstva, ki »ima svoje korenine v trdnem duhovnem življenju, v srečanju z Gospodom in poslušanju njegove Besede«.

»Prizadevajmo si, da bi bili verodostojni in zgledni duhovniki!« je pozval papež Leon XIV. in izpostavil, da bodo z zglednostjo ponižnega življenja, lahko »izrazili prenovitveno moč evangelija« vsakemu človeku. Posebej jih je spodbudil, naj pogumno sprejmejo izzive današnjega časa, jih evangeljsko razlagajo in živijo kot priložnosti za pričevanje.

Govor papeža Leona XIV. kleru rimske škofije, 12. junij 2025

Rad bi prosil za močan aplavz za vse vas, ki ste tukaj, in za vse rimske duhovnike in diakone! Predragi prezbiteri in diakoni, ki svojo službo opravljate v škofiji Rim, predragi semeniščniki, vse vas pozdravljam z naklonjenostjo in prijateljstvom! Zahvaljujem se Njegovi Eminenci, kardinalu vikarju, za pozdravne besede in predstavitev, s katero je nekoliko orisal vašo prisotnost v tem mestu.

Želel sem vas srečati, da bi vas spoznal od blizu in začel hoditi skupaj z vami. Zahvaljujem se vam za vaše življenje, posvečeno služenju Kraljestvu, za vaš vsakodnevni trud, za ogromno velikodušnosti pri izvajanju službe, za vse tisto, kar živite v tišini in kar včasih spremlja trpljenje ali nerazumevanje. Opravljate različne službe, a vsi ste dragoceni v Božjih očeh in v uresničevanju njegovega načrta.

Škofija Rim predseduje v ljubezni in občestvu ter opravlja to poslanstvo, zahvaljujoč vsakemu od vas, v vezi milosti s škofom in rodovitni soodgovornosti z vsem Božjim ljudstvom. Naša škofija je zares posebna, saj mnogi duhovniki prihajajo z različnih koncev sveta, zlasti zaradi študija; in to se kaže tudi v pastoralnem življenju – mislim predvsem na župnije –, ki je zaznamovano z univerzalnostjo in vzajemnim sprejemanjem, ki ga prinaša.

In prav pri tem univerzalnem pogledu, ki ga ponuja Rim, bi rad začel in z vami podelil nekaj razmišljanj.

Prvi poudarek, ki mi je še posebej blizu, je namenjen edinosti in občestvu. Kot vemo, je Jezus v tako imenovani »duhovniški« molitvi prosil Očeta, naj bodo njegovi eno (prim. Jn 17,20-23). Gospod dobro ve, da lahko le združeni z njim in združeni med seboj obrodimo sadove in verodostojno pričujemo svetu. Prezbitersko občestvo tukaj v Rimu je podprto z dejstvom, da je po starodavnem izročilu v navadi živeti skupaj, tako v župniščih kot v kolegijih ali drugih rezidencah. Prezbiter je poklican biti mož občestva, ker ga prvi živi in nenehno neguje. Vemo, da to občestvo danes ovira kulturno ozračje, ki je naklonjeno izolaciji ali samozadostnosti. Nihče od nas ni izvzet iz teh pasti, ki ogrožajo trdnost našega duhovnega življenja in moč naše službe.

Vendar pa moramo biti budni, saj občestvo in bratstvo med nami poleg kulturnega konteksta naletita tudi na nekatere, tako rekoč »notranje« ovire, ki se nanašajo na cerkveno življenje v škofiji, medosebne odnose in tudi na to, kar prebiva v srcu, zlasti občutek utrujenosti, ki se pojavi, ker smo živeli posebne napore, ker se nismo čutili razumljene in slišane ali zaradi drugih razlogov. Jaz bi vam rad pomagal, rad bi hodil z vami, da bi vsak ponovno pridobil vedrino svoje službe; in prav zato vas prosim za zagon v prezbiterskem bratstvu, ki ima svoje korenine v trdnem duhovnem življenju, v srečanju z Gospodom in poslušanju njegove Besede. Če se bomo hranili s to limfo, nam bo uspelo živeti odnose prijateljstva ter tekmovati v medsebojnem spoštovanju (prim. Rim 12,10), zaznali bomo potrebo po drugem, da bi rasli in negovali te iste cerkvene napetosti.

Občestvo je treba v tej škofiji spremeniti v prizadevanje; z različnimi karizmami, z raznovrstnimi oblikami formacije in tudi z različnimi storitvami, a eden mora biti trud za podporo tega občestva. Vse vas prosim, da ste pozorni na pastoralno pot te Cerkve, ki je krajevna, a tudi univerzalna, glede na to, kdo jo vodi. Hoditi skupaj je vedno zagotovilo za zvestobo evangeliju; skupaj in v ubranosti, pri tem pa si prizadevati, da bi Cerkev obogatili s svojo karizmo, a na prvem mestu bili eno telo, katerega glava je Kristus.

Drugi poudarek, ki ga želim z vami podeliti, je zglednost. Med duhovniškim posvečenjem, 31. maja letos, sem v homiliji govoril o pomembnosti transparentnega življenja, na podlagi besed svetega Pavla, ki starešinam v Efezu pravi: »Dobro vam je znano, kako sem ... ves čas živel med vami« (Apd 20,18). S srcem očeta in pastirja vas prosim: vsi si prizadevajmo, da bi bili verodostojni in zgledni duhovniki! Zavedamo se omejitev naše narave in Gospod nas pozna do globin; vendar pa smo prejeli izjemno milost, zaupan nam je bil dragoceni zaklad, katerega služabniki smo. Od služabnika pa se pričakuje zvestoba. Nihče med nami ni izvzet od ponudb sveta in mesto bi nas lahko s svojimi tisočerimi predlogi celo odvrnilo od želje bo svetem življenju ter nas povedlo na nižjo raven, kjer se izgubijo globoke vrednote duhovništva. Dovolite, da vas še naprej priteguje Učitelj, da bi čutili in živeli ljubezen prve ure, tisto, kar vas je spodbudilo k odločnim izbiram in pogumnim odpovedim. Če bomo skupaj poskušali biti zgledni znotraj ponižnega življenja, bomo lahko izrazili prenovitveno moč evangelija za vsakega moškega in vsako žensko.

Zadnji poudarek, ki vam ga želim izročiti, je pogled na izzive našega časa v preroškem ključu. Skrbi nas in žalosti vse to, kar se vsak dan dogaja v svetu: rani nas nasilje, ki povzroča smrt, vznemirjajo nas neenakosti, revščine, mnoge oblike družbene marginalizacije, vsesplošno trpljenje, ki dobiva poteze stiske, ki več ne prizanaša nikomur. Ta realnost se ne dogaja le drugje, daleč od nas, ampak tudi v našem mestu Rim, zaznamovanem z mnogimi oblikami revščine in resnimi problematikami, kot je stanovanjska. Mesto, v katerem – kot je dejal papež Frančišek – se morata »velika lepota« in čar umetnosti ujemati »s preprostim okrasjem in normalno funkcionalnostjo na krajih in v situacijah običajnega vsakdanjega življenja. Kajti mesto, ki je bolj prijazno za življenje svojih prebivalcev, je tudi bolj prijazno za sprejemanje vseh ostalih« (papež Frančišek, homilija, 31. december 2023).

Gospod je želel ravno nas v tem času, polnem izzivov, ki se nam včasih zdijo večji od naših moči. Poklicani smo, da te izzive sprejmemo, jih evangeljsko razlagamo in živimo kot priložnosti za pričevanje. Ne bežimo pred njimi! Naj pastoralno delo tako kot študij, za vse postaneta šola za učenje, kako graditi Božje kraljestvo v današnjem času zgodovine, ki je kompleksna in spodbudna. V zadnjih časih smo imeli zgled svetih duhovnikov, ki so znali združiti strast do zgodovine z oznanjevanjem evangelija, kot sta don Primo Mazzolari in don Lorenzo Milani, preroka miru in pravičnosti. Tu v Rimu pa smo imeli don Luigija Di Liegra, ki je, soočen z veliko revščino, dal svoje življenje za iskanje poti pravičnosti in človeškega napredka. Zajemajmo iz moči teh zgledov in še naprej trosimo semena svetosti v našem mestu.

Preljubi, zagotavljam vam svojo bližino, naklonjenost in pripravljenost hoditi z vami. Izročimo svoje duhovniško življenje Gospodu in ga prosimo, naj raste v edinosti, zglednosti in preroški zavzetosti, da bi služili našemu času. Naj nas spremlja skrben poziv svetega Avguština, ki je rekel: »Ljubite to Cerkev, ostanite v tej Cerkvi, bodite ta Cerkev. Ljubite dobrega Pastirja, lepega Ženina, ki nikogar ne vara in noče, da bi kdo propadel. Molite tudi za razkropljene ovce: da bi tudi one prišle, da bi tudi one spoznale, da bi tudi one ljubile, da bi bila ena čreda in en pastir« (Pridiga 138, 10).