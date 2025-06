Sveti oče redovnim sestram: Biti ukoreninjene v Kristusu

Papež Leon XIV. je 30. junija v avdienco sprejel sestre štirih redovnih skupnosti, in sicer sestre reda svetega Bazilija Velikega, hčere Božje ljubezni, avguštinke »del Amparo« in frančiškanske sestre Svetih Src. Nekatere so v Rimu na generalnem kapitlju, druge na jubilejnem romanju. »V obeh primerih,« jim je dejal, »ste prišle na Petrov grob, da bi obnovile svojo ljubezen do Gospoda in zvestobo Cerkvi.«

Njihove redovne skupnosti so nastale v različnih trenutkih in okoliščinah, a njihova »zgodovina kaže na skupno dinamiko, zaradi česar je luč velikih vzornikov duhovnega življenja – kot so Avguštin, Bazilij in Frančišek – prek askeze, poguma in svetniškega življenja ustanoviteljev in ustanoviteljic, spodbudila in oblikovala nove poti služenja, zlasti do najslabotnejših: otrok, revnih mladih, sirot, migrantov, katerim so se sčasoma pridružili ostareli in bolni«.

Sveti oče je dejal, da »vzponi in padci njihove preteklosti ter živost sedanjosti kažejo, kako je zvestoba starodavni modrosti evangelija najboljši pogon za tiste, ki se na pobudo Svetega Duha podajo na nove poti darovanja, vdane ljubezni do Boga in bližnjega, s pozornim poslušanjem znamenj časov«.

»Prav s tem v mislih je drugi vatikanski koncil, ko je govoril o redovnih ustanovah, namenjenih karitativnim dejavnostim, poudaril, kako pomembno je, da je v njih “vse življenje [...] članov prežeto z apostolskim duhom in da vse apostolsko delovanje oživlja verski duh” (Perfectae caritatis, 8), tako da redovniki “najprej ustrezajo svoji poklicanosti, ki jih kliče, da sledijo Kristusu in mu služijo po njegovih udih [...] v tesni povezanosti z njim” (ibid.).«

(@Vatican Media)

Sveti Avguštin o prvenstvu Boga v krščanskem življenju pravi: »Bog je tvoje vse. Če si lačen, Bog je tvoj kruh; če si žejen, Bog je tvoja voda; če si v temi, Bog je tvoja luč, ki nima sončnega zahoda; če si nag, Bog je tvoja nesmrtna obleka« (In Joannis Evangelium, 13, 5).

»To so besede, ob katerih se je dobro vprašati: V kolikšni meri to velja zame? Koliko Gospod pogasi mojo žejo po življenju, po ljubezni, po svetlobi? To so pomembna vprašanja,« je poudaril papež. »Kajti prav ta ukoreninjenost v Kristusu je tiste, ki so bili pred nami – moške in ženske, kot smo mi, z darovi in omejitvami, kot so naše –, vodila do stvari, za katere si morda nikoli ne bi mislili, da jih lahko dosežejo, in jim omogočila, da so sejali semena dobrega, ki so prek stoletij in celin danes dosegla praktično ves svet, kar dokazuje vaša prisotnost.«

Leon XIV. se jim je zahvalil za njihovo delo in zvestobo ter sklenil z besedami apostola Pavla, namenjenimi kristjanom v Efezu: »Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti« (Ef 3,17-19).