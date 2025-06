Sveti oče: Odločno izbrati pot dialoga, diplomacije in miru. Zavrniti maščevanje.

Papež Leon XIV. je med splošno avdienco v sredo, 25. junija, opozoril na dramatične razmere na Bližnjem vzhodu. Pozval je k zavzemanju za mir in spravo ter odločni izbiri poti dialoga in diplomacije.

Blizu kristjanom na Bližnjem vzhodu

Sveti oče je zagotovil bližino vsem žrtvam in ranjenim v nedeljskem samomorilskem napadu v Damasku: »V nedeljo je prišlo do strahotnega terorističnega napada na grško pravoslavno cerkev Mar Elias v Damasku. Žrtve izročimo Božjemu usmiljenju in molimo za ranjene in njihove družine. Kristjanom na Bližnjem vzhodu sporočam: blizu sem vam! Vsa Cerkev vam je blizu!«

Po papeževih besedah nas »ta tragični dogodek spominja na globoko krhkost, ki po letih spopadov in nestabilnosti še vedo zaznamuje Sirijo«: »Temeljnega pomena je, da mednarodna skupnost ne odvrne pogleda od te države, ampak ji še naprej nudi podporo prek solidarnosti in z obnovljenim zavzemanjem za mir in spravo.«

Zavrniti logiko oblastnosti in maščevanja

Papež je prav tako opozoril na razmere v Iranu, Izraelu in Palestini. »Še naprej pozorno in z upanjem spremljamo razvoj dogodkov v Iranu, Izraelu in Palestini,« je dejal in navedel besede preroka Izaija, ki odmevajo bolj kot kdaj koli prej: »Ne bo vzdignil narod meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja« (Iz 2,4).

»Naj se prisluhne temu glasu, ki prihaja od Najvišjega! Naj se zacelijo rane, ki so jih povzročila krvava dejanja zadnjih dni. Naj se zavrne vsako logiko oblastnosti in maščevanja ter se s trdno odločnostjo izbere pot dialoga, diplomacije in miru,« je pozval.