Sveti oče moli za žrtve napada v Gradcu

Ob koncu splošne avdience je papež zagotovil molitev za žrtve strelskega napada v šoli v Gradcu: »Rad bi zagotovil svoje molitve za žrtve tragedije na šoli v Gradcu. Blizu sem družinam, učiteljem in sošolcem. Naj Gospod sprejme v svoj mir te svoje otroke.«

Med pozdravi v več jezikih je sveti oče Leon XIV. spomnil na slovesni praznik Svete Trojice, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 15. junija.

»Ko se pripravljamo na obhajanje praznika Svete Trojice, ki bo to nedeljo, vas vabim, da v svojih srcih naredite gostoljubno bivališče za Očeta, Sina in Svetega Duha,« je papež spodbudil angleško govoreče romarje. Italijanskim vernikom pa je dejal: »Želim vam, da bi vas kontemplacija trinitarične skrivnosti vedno bolj uvajala v božansko Ljubezen, da bi v vseh okoliščinah izpolnjevali Gospodovo voljo.«

Poljake je sveti oče spodbudil k pobožnosti do Srca Jezusovega, zlasti v mesecu juniju: »Spodbujam vas, da ohranjate to izročilo ter Kristusovemu Srcu, ki je izvir življenja in svetosti, izročate svoje skrbi in upe. Z zaupanjem prosite Gospoda, naj vam pomaga spoznati svoje Srce in usliši vaše vpitje.«