Sveti oče mladim astronomom: Za dobro vseh delite znanje, veselje in čudenje nad vesoljem

S svetim očetom so se v ponedeljek, 16. junija 2025, srečali udeleženci poletne šole astrofizike, ki jo vsako leto organizira Vatikanski observatorij v Castel Gandolfu (Vatican Observatory Summer School – VOSS). »Ne obotavljajte se deliti veselje in čudenje, ki se rojevata iz kontemplacije “semen”, ki jih je Bog zasejal v harmoniji vesolja,« je spodbudil štiriindvajset mladih atsronomov.

Papež Leon XIV. je zbranim zaželel, da ta izkušnja skupnega bivanja in učenja ne bi bila le »akademska in osebna obogatitev«, ampak bi tudi prispevala k »razvijanju prijateljstev in oblik sodelovanja, ki lahko prispevajo k znanstvenemu napredku v službi naše ene človeške družine«.

Letošnja tema poletne šole, ki se je uradno začela 1. junija, je Raziskovanje vesolja z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba. »Zagotovo je to vznemirljiv čas za astronome!« je dejal sveti oče in nadaljeval, da zahvaljujoč temu izjemnemu teleskopu lahko »prvič pokukamo globoko v atmosfero eksoplanetov, na katerih se morda razvija življenje, ter proučujemo nebule, kjer nastajajo planetarni sistemi. Z Webbovim teleskopom lahko sledimo starodavni svetlobi oddaljenih galaksij, ki govori o samem začetku našega vesolja.«

»Avtorji Svetega pisma, ki so pisali pred mnogimi stoletji, tega privilegija niso imeli. Pa vendar je njihova poetična in verska domišljija razmišljala, kakšen je moral biti trenutek stvarjenja, ko “zvezde sijejo na svojih stražarskih mestih in se veselijo; Stvarnik jih pokliče in mu odgovorijo: ‘Tukaj smo,’ in z veseljem svetijo zanj, ki jih je naredil” (Bar 3,34). Ali nas tudi v današnjem času podobe Jamesa Webba ne napolnjujejo s čudenjem in celo s skrivnostnim veseljem, ko premišljujemo o njihovi vzvišeni lepoti?«

(@VATICAN MEDIA)

Sveti oče je izpostavil, da je znanstvena ekipa vesoljskega teleskopa trdo delala, da so te podobe na voljo širši javnosti, za kar smo jim lahko vsi hvaležni. »Na poseben način pa ste vsi, ki se udeležujete poletne šole, dobili znanje in usposabljanje, ki vam lahko omogočita uporabo tega neverjetnega instrumenta za širjenje našega znanja o vesolju, katerega majhen, a pomemben del smo.«

Seveda nihče od zbranih ni prišel do te točke sam, pri čemer je papež poudaril, da je vsak med njimi »del veliko večje skupnosti«. »Pomislite na vse ljudi, ki so si v zadnjih tridesetih letih prizadevali za izdelavo vesoljskega teleskopa in njegovih instrumentov, ter na tiste, ki so razvijali znanstvene zamisli, ki naj bi jih z njim preizkusili. Poleg prispevka vaših kolegov znanstvenikov, inženirjev in matematikov ste lahko ob podpori svojih družin in številnih prijateljev cenili in sodelovali v tem čudovitem podvigu, ki nam je omogočilo videti svet okoli nas na nov način.«

(@VATICAN MEDIA)

Papež Leon XIV. je udeležence poletne šole spodbudil, naj nikoli ne pozabijo, da je to kar počnejo, namenjeno za dobro vseh. »Bodite velikodušni pri podelitvi tega, kar ste se naučili in doživeli, kakor najbolje znate in zmorete. Ne obotavljajte se deliti veselje in čudenje, ki se rojevata iz kontemplacije “semen”, ki jih je Bog zasejal v harmoniji vesolja, kot pravi sveti Avguštin (prim. De Genesis ad Litteram, V, 23, 44-45). Več veselja delite, več veselja ustvarjate in na ta način lahko vsak med vami z osvajanjem znanja prispeva k izgradnji mirnejšega in pravičnejšega sveta.«