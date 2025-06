Sveti oče Leon XIV. sprejel v avdienco predsednika Demokratične republike Sveti Tomaž in Princ

Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da je danes, v ponedeljek, 30. junija 2025, sveti oče Leon XIV. v avdienco v vatikanski apostolski palači sprejel predsednika Demokratične republike Sveti Tomaž in Princ, njegovo ekscelenco g. Carlosa Manuela Vila Novo, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco msgr. Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Demokratično republiko Sveti Tomaž in Princ ter obravnavani nekateri vidiki političnega in družbeno-ekonomskega položaja v državi, zlasti o sodelovanju z lokalno Cerkvijo na področju zdravstva in izobraževanja, s posebnim poudarkom na vzgoji mladih na tem arhipelagu.

V nadaljevanju pogovora je potekala tudi izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sodelovanja med narodi.